Mohito - kolekcja wiosna 2014

Kolekcja Mohito na wiosnę 2014 to przede wszystkich klasyczne kroje zintegrowane z najnowszymi trendami. Znalazły się w niej: sukienki przed kolano podkreślające sylwetkę, spodnie typu boyfriend, seksowne szorty oraz prawdziwy must have tego sezonu: krótkie topy.

Reklama