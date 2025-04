Modowe wzloty i upadki gwiazd

Ostatni tydzień pełen był wielkich wydarzeń z udziałem gwiazd. Najpierw gala "Viva! Najpiękniejsi", potem pokaz polskiej marki MMC, a później pokaz Dawida Wolińskiego. Gwiazdy licznie uświetniły te wydarzenia. Niektóre wyglądały zwyczajnie, inne - fantastycznie, a jeszcze inne, wprost przeciwnie - zaloiczyły modowe wpadki. Które to? Zobaczcie!

fot. ONS.pl/ kolaż wedwoje.pl



Edyta Górniak na plus



Edyta Górniak na plus

fot. ONS.pl

Edyta, jak zwykle wygląda bardzo modnie, ale tym razem, na gali "Viva! Najpiękniejsi", zupełnie nas zachwyciła. Już nosi wyjątkowo modne na wiosnę 2014 przezroczystości. Dobrała sukienkę o długości midi, bez odkrytego dekoltu i mimo odważnych wstawek nie wyglądała wulgarnie. Jest seksownie, kobieco i młodzieńczo. Srebre dodatki tylko podkręcają nowoczesny charakter stroju. Brawo!

Candy Girl na minus



Candy Girl na minus

fot. ONS.pl

Candy Girl na pokazie Dawida Wolińskiego nie wyglądała zbyt zachwycająco. Choć nogi wcale nie są jej atutem, gwiazda bardzo śmiało je odsłania. I właśnie długość mini zniszczyła tu cały efekt. Bo bluzka w paski i makijaż z czerwonymi ustami są świetne. Nie pomogła nawet droga torebka od YSL. Jeden zły element zdominował efekt…

Zosia Ślotała na plus



Zosia Ślotała na plus

fot. ONS.pl

Z kolei Zosia Ślotała na pokazie Dawida Wolińskiego znów pokazała klasę! Świetnie połączyła styl rockowy z kobiecością lat 50-tych i nowoczesnym glamourem na metalicznych szpilkach. Zosia miała na sobie też fantastyczny pasek Moschino. A ramoneska i rozszerzana spódnica midi świetnie pasowały do jej figury.

Kasia Zielińska na minus



Kasia Zielińska na minus

fot. ONS.pl

Kasia Zielińska od czasu jak schudła i zmieniła styl, rzadko kiedy zalicza modowe wpadki. A jednak na pokazie Dawida Wolińskiego takowa jej się przytrafiła. Wybrała strój, który zaburzył jej proporcje i zamaskował atuty sylwetki. Sztywny shirt i rozszerzana maksi spódnica przytłaczają figurę aktorki. Spódnica świetnie pasowałaby do obcisłego topu a shirt świetnie wyglądałby do cygaretek. W połączeniu - jest klapa…

Marcelina Zawadzka na plus



Marcelina Zawadzka na plus

fot. ONS.pl

Nasza była miss polonia bardzo często wygląda świetnie. Na pokazie MMC miała na sobie sportową, pomarańczową bluzę. Tten kolor będzie wyjątkowo modny wiosną. Do niej dobrała równie trendową spódnicę midi z koronki w kolorze czarnym. Uzupełnieniem looku były zabawne sandałki z pomarańczowych sznurków i fantastyczny kucyk w stylu Bardotki. Brawo!

Margaret na minus



Margaret na minus

fot. ONS.pl

Margaret na pokazie MMC także pojawiła się w pomarańczu. Niestety jednak, zaburzyła sylwetkę. Błyszczący, oranżowy płaszcz, powinien być raczej zinterpretowany jako sukienka i noszony do gołych nóg i szpilek. A margaret pocięła optycznie sylwetkę, zakłądając ledwo co wystające spod płaszcza cygaretki i metaliczne botki…

Paulina Sykut na plus



Paulina Sykut na plus

fot. ONS.pl

Na pokazie Dawida Wolińskiego zaprezentowała się w swoim najlepszym wydaniu. Połączyła typowo romantyczne elementy z tymi nowoczesnymi, glamourowymi. Satynowa, pudrowa sukienka mini świetnie pasowała nie tylko do figury prezenterki, ale też idealnie podkręcała kolor jej włosów. Idealnym uzupełnieniem były tu metaliczne czółenka i puzderko w groszki w stonowanych barwach. Wspólczesna romantyczka!

Halina Młynkova na minus



Halina Młynkova na minus

fot. ONS.pl

Piosenkarka pojawiła się na gali Viva! Najpiękniejsi w czarnej, mrszczonej sukience. Chyba miało być seksi, ale sukienka była za duża. Poza tym jej forma była już na tyle dominująca, że szpilki w wężowy wzór marki Kazar, choć piękne stworzyły tu niepotrzebny przepych. Dodatkowo duży i ciemny naszyjnik zdominował twarz piosenkarki.