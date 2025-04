Mam wrażenie, że czym więcej imprez w tygodniu, tym mniej nasze gwiazdy starają się dobrze wyglądać. Tak też było podczas ostatniego tygodnia. Idealnych stylizacji trzeba szukać z lupom, ale za to tych najgorszych jest tyle, że nasza rubryka by tego nie pomieściła. Najgorszą zmorą gwiazd jest źle dobrany fason sukienki, a także dodatki, które można by powiedzieć powinny dopełniać sprawnie cały look. Kto tym razem sobie nie poradził?

Halina Młynkowa

Biała suknia projektu Violi Piekut sama w sobie nie jest zła. Niestety na wokalistce wygląda bardzo tandetnie. Najgorsze w tym wszystkim są włosy spięte w rożki i zbyt kontrastujące dodatki. Można było postawić na naturalnie ułożone włosy i jasne buty i torebkę.

Joanna Krupa

Joanna w takim looku podoba mi się najbardziej. Skromnie, ale seksownie i z klasą. Asymetryczna spódnica połączona z dopasowaną bluzką idealnie podkreśliła wspaniałą figurę modelki. Ogromny plus za naturalne włosy i czarne klasyczne szpilki.

Monika Richardson – Zamachowska

Większość kobiet ubierając się chciałaby wyglądać o kilka lat młodziej. Pani Monika przyjęła jednak inną taktykę. Sukienka we wzory rodem z tapet i długość za kolana dodały jej, co najmniej 10 lat w metryce. Nie pomogła nowa fryzura, ani subtelny makijaż.

Paulina Sykut

Prezenterka „Must Be The Music” rzadko zalicza wpadki. Każda jej stylizacja jest zawsze przemyślana. Niestety w programie mam wrażenia, że poddaje się nie umiejętnemu przebrania ją w kogoś, kim nie jest. Czerwony topik z rozkloszowaną spódnicą wygląda jakby pochodził z taniej rewii tanecznej.

Aneta Kręglicka

Klasa sama w sobie i to już od 25 lat. Aneta odkąd została Miss Świata w 1989 roku, co roku wygląda coraz piękniej. Na pokazie Macieja Zienia zaprezentowała się w białej bluzce i asymetrycznej czarnej spódnicy. To idealny zestaw dla nowoczesnych kobiet.

Kasia Skrzynecka

Oj Kasiu cóż to masz na sobie? Rozumiem, że jest zima, ale dobranie rajstop pod kolor sukienki i to w granacie zawsze doda kilka kilogramów. Skórzana kurtka również nie pasuje do fasonu sukienki, która jest całkiem korzystna. Do tego buciki z innej bajki i katastrofa modowa gwarantowana.

