Wydawałoby się, że gwiazdy, które na tyle interesują się modą, by pojawić się na takiej imprezie jak Fashion Designer Awards, nie powinny zaliczać stylizacyjnych wpadek. A jednak... Podczas tegorocznej edycji wiele gwiazd nie popisało się gustem, ani znajomością mody.

Smerfowate spodnie, błyszczące rajstopy i nie tylko...

Co najbardziej zaskoczyło nas w stylizacjach gwiazd na tym wydarzeniu? Para Katarzyny Skrzyneckiej i jej męża. Aktorka, mimo, że ma przebojową, świetną osobowość, nadal ubiera się tak, jak robiło się to 10 lat temu. A polski show-biznes od tego czasu stał się bardziej światowy... A jej mąż? No cóż, on miał być bardziej nowoczesny, w stylu Roberta Kupisza, ale ten styl kompletnie nie pasuje do jego sylwetki.

A inne gwiazdy? Skracały sylwetki źle dobranymi elementami stroju, łączyły style, których nie da się połączyć z sukcesem i wybierały fasony, które... postarzają! Zobaczcie same.

Inne wpadki modowe gwiazd:

Marika zniekształciła optycznie sylwetkę

Gardias w postarzającej stylizacji

Ewa Farna, jak baby doll



Obejrzyjcie wszystkie, kiepsko ubrane gwiazdy: