Termin „boho“ wywodzi się od „bohemy“ - nazwy bardzo kreatywnego środowiska artystycznego. Grupa ta kochała awangardowe podejście do życia i sztuki. Wolność i swoboda tworzenia były najważniejsze. Takie samo powinno być podejście do stylizacji boho. Dlatego kreatywnie i oryginalnie łączymy kwiaty, frędzle i wzory. Same zobaczcie jakie to proste!

Oglądajcie film, gdzie znajdziecie przykłady stylizacji wraz z nazwami marek i cenami.

