Przed wami kilka nowinek z miasta. Kto, co zaprojektował? Co wydarzyło się w ostatnim czasie? Zobaczcie najnowsze newsy ze świata mody. Akcje charytatywne, pokazy i wszystko to, co najpiękniejsze z polską metką!

Anna Orska stworzyła delikatny naszyjnik z wisiorem w kształcie balonowego pieska o imieniu Oskar. Oprócz pięknego designu - wisiorek jest podwójnie interesujący. Projektantka postanowiła podziałać charytatywnie i wesprzeć czworonogi wszelkiego rodzaju. Część dochodu z naszyjników z Oskarem zostanie przekazana Ogólnokrajowej Fundacji NaszeZoo.pl na ratowanie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Brawo!

Mosiężny wisiorek z Oskarem od Anny Orskiej, ok. 280 zł

Pokaz "Spragnieni Piękna"

W miniony czwarte w pięknych wnętrzach restauracji Belvedere w Łazienkach Królewskich odbył się wyjątkowy pokaz charytatywny zorganizowany przez Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie. Pokaz, w którym wzięli udział topowi projektanci z naszego kraju. Każdy zaprojektował kreację, która została przekazana na aukcję charytatywną wspierającą polską sztukę. Do zacnego grona projektantów, którzy wsparli projekt należą: Lidia Kalita, duet MMC, bizuu, Michael Hekmat, Serafin Andrzejak, Zuo Corp., Joanna Klimas, Le Brand, Michał Szulc i Weave.

fot. Przyjaciele MNW

Seks Łukasza Jemioła

Jemioł jest mistrzem krótkich linii. Tym razem stworzył krótką kolekcję specjalnie na Walentynki. Bluzy z kapturem i bez, t-shirty w różnych kolorach. A wszystkie opatrzone hasłami "First Love. Second sex" lub na odwrót. Doskonały prezent dla drugiej połówki lub przyjaciół. Co o niej myślicie?

Bluza z kolekcji Łukasza Jemioła, ok. 489 zł, t-shirt ok. 289 zł

Niezawodna dekonstrukcja Michała Szulca

W zeszłym tygodniu swoją kolekcję GASH zaprezentował Michał Szulc, który jak zwykle nie zawiódł. Spokojne kolory, nieoczywiste formy, mocne cięcia i inspiracje orientem. Nowością w kolekcji na wiosnę i lato 2017 były printy, których zazwyczaj u Michała się nie uświadczy. Całość odważna i sprecyzowana dla świadomej konsumentki modowej. Nie znajdzie się w niej banałów.

fot. ONS.pl

Badura przejmuje świat mody

Polska marka od jakiegoś czasu zainwestowała w wspieranie polskich projektantów. Wypadkową tej współpracy są kolejne, fantastyczne kolekcje butów, które (przynajmniej ja) che mieć wszystkie! Marka oprócz standardowych kolekcji przygotowała kilka kolaboracji. Zdeknstruowane buty zaprojektowane dla MMC, wysokie i seksowne kozaki La Manii, czy boskie i dziewczęce buty z kolekcji z BIZUU. Gratulujemy i czekamy na kolejne edycje!

Od lewej: buty Badura x MMC, buty Badura x La Mania

- fot. serwis prasowy

Klapki Badura x BIZUU

- fot. serwis prasowy