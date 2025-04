Wiosenne hity

Wiosna to czas kiedy w sklepach pojawiają się nowości, projektanci prześcigają się z nowinkami, a my planujemy zmienić swoje życie na lepsze. W końcu dni są dłuższe, słońce dłużej świeci i chce nam się więcej. Zmieniamy garderobę i szukamy nowości W związku z tym wybrałyśmy kilka najciekawszych naszym zdaniem kampanii reklamowych polskich marek, ale nie tylko. A także najgorętszych kolaboracji modowych sezonu. Co trafiło na naszą listę?

Poznaj najnowsze trendy na wiosnę i lato 2017

Łódzki duet MMC i Siglo de Oro

MMC słynie z minimalistycznych i geometrycznych projektów. W sezonie wiosna-lato 2017 projektanci marki skupili się na kontrastach, zarówno stylu jak i formy. Najnowsza kolekcja to połączenie stylu retro ze współczesną modą uliczną. Monochromatyczne kolory, tkaniny Hi- Tech i wielki ukłon w stronę lat 20. i 30. Kampania marki to istne dzieło sztuki inspirowane holenderskim malarstwem „złotego wieku”.

fot. Gosia Turczyńska dla MMC

Barbie ma już 58 lat!

W tym roku Barbie obchodzi 58 urodziny, a to przecież piękny wiek dla kobiety. 58 to nowe 48? Po fantastycznej kolekcji poznańskiego duetu BIZUU z Atomówkami, przyszedł czas na kolejną ikoną pop kultury. Od ponad pięciu dekad Barbie jest inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych kolekcji. Barbie pokochali m.in.: Dior, Givenchy, Versace, Armani, Burberry, Karl Lagerfeld, Moschino. Tym bardziej cieszy fakt nawiązania współpracy Barbie z polskimi projektantkami, wynikiem czego jest świetna kolekcja o różowym zabarwieniu.

fot. BIZUU

COS - ponadczasowa funkcjonalność

Ta skandynawska marka od lat wyznacza nowy kierunek w modzie, przede wszystkim tej sieciowej. Mimo, że należy do wielkiego koncernu, wciąż ma swoją własną identyfikację i jest wierna swojemu stylowi. Nie podąża za najnowszymi trendami. Nie kopiuje looków z wybiegów światowych marek, ważna jest dla niej ekologia. Kampania COS na wiosnę i lato 2017, została uwieczniona podczas sesji zdjęciowej zrealizowanej na terenach nowojorskich galerii w dzielnicy sztuki West Chelsea, łączy nowoczesną funkcjonalność z ponadczasowością.

fot. COS

Ania Orska i jej kolekcja inspirowana Azją

Polska artystka osiadła na kilka tygodni w niewielkim rodzinnym gospodarstwie niedaleko Ubud na wyspie Bali. Tam zaprojektowała kolekcję biżuterii i rozpoczęła współpracę z kilkoma lokalnymi warsztatami. Naturalną, inspiracją do kolekcji Bali stały się rzeźby. Obecne na każdym kroku mityczne figury dobrych i złych duchów, które strzegą tam domów, bram, placów i skrzyżowań, dyskretnie wkradły się również w koncepcję nowej etnicznej kolekcji.

fot. ORSKA

#CHUPACHUPSxTEZENIS

Założona pod koniec lat 50. marka Chupa Chups na przestrzeni czasu stała się prawdziwym symbolem popkultury. Kultową markę można opisać jako kolorową, zabawną oraz jedyną w swoim rodzaju – taki sam jest również Tezenis. A tak właśnie wygląda ich wspólna kolekcja. Jest zabawna, modna i niezwykle sexy.