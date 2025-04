Mamy dla was 10 nowości, które sprawdzą się na przełomie sezonów. Złota bomberka z C&A świetnie wyglądać będzie podczas karnawałowych imprez a wiosną czy latem sprawdzi się również jako kurtka. Czarna sukienka płaszcz od polskiej marki The Odder Side to również propozycja na sezonowe imprezy. Będzie wyglądać doskonale w połączeniu z wysokimi kozakami a w cieplejsze miesiące z delikatnymi sandałkami.

Reklama

Modowe hity redakcji na przełom sezonów

Do naszego zestawienia trafił również delikatny zegarek Lorus. Model ten (gwarantujemy), nie wyjdzie z mody przez lata. Ponadczasowość jest zawsze na czasie. A do tego torebka z najnowszej wiosenno-letniej kolekcji Tous. Prosty model ze stylowych frędzlem to coś czemu już czekamy na ciepłe miesiące.

Pod koniec stycznia do sprzedaży wejdą również sportowe buty adidas NMD. Nowa propozycja marki utrzymana została w całości w stonowanej kolorystyce – cholewkę wykonano z melanżowej tkaniny w odcieniach szarości. Są boskie a model pasować będzie zarówno do smart casualu jak i bardziej luźnych looków. Kolejną propozycją jest biustonosz polskiej marki Miss Abra Cadabra. Włoskie koronki i rodzimy design jak widać idą w parze. A my jak i wiele innych kobiet już dawno pożegnałyśmy wkładki i fiszbiny. Naturalność jest w cenie!

Do tego zielone botki Loft37. Teraz przetrwają śniegi a wiosną pięknie skomponują się ze zwiewnymi sukienkami i dżinsowymi szortami. Podobnie jak okulary Dolce & Gabbana. Model z poprzednich kolekcji z Room Outlet znajdziecie w niskiej cenie. Ekstrawaganckie kropki sprawdzą się jeszcze przez kilka sezonów. Podobnie jak buty EMU Australia. Wybrałyśmy model Stinger Micro, który będzie modny przez okrągły rok.

fot. Loft37

Zobaczcie co jeszcze znajdziecie już teraz bądź wkrótce w sklepach!

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:



16 dzianinowych sukienek z aktualnych kolekcji Przegląd ciepłych swetrów na zimne dni Kobiece sukienki na świąteczne party