Przed wami kolejna dawka najnowszych newsów ze świata mody. Wśród nich zbliżające się nagrody CFDA Fashion Awards 2014, nowa kolaboracja marki Converse i ulubienień ostatnich okładek modowych, czyli Cristiano Ronaldo. Czytajcie dalej!

1. Najważniejsze nagrody modowe już wkrótce!

Już 2. czerwca rozdane zostaną jeden z najważniejszych nagród przemysłu modowego, czyli CFDA FAshion Awards (The Council of Fashion Designers of America). W tym roku nominowani zostali m.in. Marc Jacobs, duet sióstr Olsen, czyli The Row, duet Proenza Schouler, oraz Alexander Wang.

2. Margiela dla Converse

Converse ogłasza 2. odsłonę współpracy z Maison Martin Margiela. W ramach kolaboracji marki kultowych sneakersów i awangardowego domu mody powstała kolekcja Converse Maison Margiela First String. Dwa modele, Converse All Star Chuck ’70 i Converse Jack Purcell. Ponownie zostały zanurzone w białej, charakterystycznej dla Margieli, farbie.

3. Ronaldo jest na topie!

Cristiano Ronaldo, który w miniony weekend wygrał ligę ze swoim zespołem Real Madrid jest aktualnie na topie i to z modowego punktu widzenia. Gwiazdor piłki nożnej, wraz ze swoją narzeczoną Iriną Shayk pojawił się na okładce nowego Vogue Spain - idą w ślady Kim i Kanye? Poza tym Cristiano zaszczycił swoją przystojną sylwetką najnowszy numer azjatyckiego L''officiel Homme.

4. KIMYE są już po ślubie!

W miniony weekend Kanye West stanął po raz pierwszy na ślubnym kobiercu. Dla Kim Kardashian był to ślub #3. Para powiedziała sobie "tak" w pięknej scenerii włoskiej Florencji. Na przyjęciu oprócz gwiazd, przede wszystkim mody pojawiła się cała rodzinka (wyłączając jej brata Roba). Wśród gości można było spotkać m.in. Valentino Garavaniego, Oliviera Rousteiga i Mario Testino. Aktualnie para poleciała do Irlandii w podróż poślubną. Jak myślicie ile wytrzyma ich związek?

5. Polskie marki w modowym duecie

Nie tylko zagraniczne marki bawią się w modowe duety. Na polskim rynku dzieje się podobnie. Ostatni news głosi, że znana marka streetowa Aloha From Deer połączyła siły z łódzkim duetem MMC Studio. Jak będzie wyglądać ich wspólna kolekcja dowiecie się już wkrótce!

