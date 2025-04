Wiele biznesowych dziedzin zawładniętych jest przez mężczyzn jednak nie można tego powiedzieć o modzie. Mimo, że w branży prym wiodą projektanci to kobiety nie zostają w tyle. Donatella Versace, Miuccia Prada, Carolina Herrera, Stella McCartney czy Victoria Beckham to tylko mały przykład silnych, pięknych i zdolnych projektantek, które są na szczycie. Ale i od drugiej strony branża przepełniona jest zdolnymi stylistkami i dziennikarkami. Anna Wintour, Suzy Menkes, Carine Roitfeld, Emmanuelle Alt i tłum innych tworzą bardzo silną i stylową armię.

To samo tyczny się naszego rodzimego podwórka. Wszyscy kojarzą Gosię Baczyńską, Magdę Butrym, Lidię Kalitę czy Joannę Klimas jednak jest mnóstwo polskich marek, które dobrze znamy nie zdając sobie czasem sprawy, że za ich sukcesem stoją zdolne Polki. I właśnie im chcemy poświęcić ten materiał. W końcu kobiety muszą się nawzajem wspierać - zatem zapraszamy na zakupy!

Zaczniemy od Joanny Przetakiewicz i jej małego modowego imperium. La Mania to marka, którą nie tylko doceniamy w Polsce, ale i coraz więcej osób liczy się z nią zagranicą. Na świecie sukces też odniosły dziewczyny z Local Heroes. To one z niczego stworzyły brand, który noszą największe gwiazdy naszego globu. Tego i wiele więcej życzymy wszystkim naszym bohaterkom ;)