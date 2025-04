Idzie wiosna, idą zmiany...

Zajrzałyśmy do aktualnej oferty polskich projektantów i wybrałyśmy 13 hitów, które wyjątkowo trafiły nam w oko. Co zaliczamy do hitów z polską metką? Przede wszystkim torebki w modnych, wiosennych kolorach, buty z otwartym palcem, szlafroki i lekkie płaszcze i... sukienki, bez których nie obejdziemy się wiosną i latem 2017.

Reklama

Poznaj najnowsze trendy na wiosnę i lato 2017

Piękne torebki znajdziecie w ofercie polskiej marki MAKO oraz Sabriny Pilewicz. Małe, stylowe worki w pastelowych odcieniach to must-have. Podobnie jak modne buty z otwartym palcem. Nasz ulubiony model znalazłyśmy w kolekcji Badura. Wygodny słupek i ekstrawaganckie wiązanie robią swoje ;) Zaś w Loft37 znajdziecie boskie botki peep-toe w słodkim odcieniu różu.

Więcej modnych dodatków na ten sezon

Oprócz tego płaszcze! Cienki płaszcz - kimono znajdziecie aktualnie na wyprzedaży, zaś u Łukasza Jemioła możecie zakupić wyjątkowy szlafrok w typowy dla tego sezonu wzór. Egzotyczne kwiaty rządzą! A te, które wolą bardziej sportowy styl mamy propozycję z by Insomnia. Krótkie, wiązane kimono z kapturem świetnie sprawdzi się podczas weekendowych wypadów za miasto.

W naszej galerii znajdziecie również świetną, plisowaną spódniczkę od Prosto. Look z lat 80. gotowy! My jednak polecamy połączyć ten ekstrawagancki projekt z oversize'owym swetrem. Wiosną i latem szalejemy z wizerunkiem. A do tego sukienki! Czarna kreacja od Marlu to hit z wyprzedaży marki, zaś dla miłośniczek casualowego stylu proponujemy sukienkę - tunikę Ewy Szabatin, również z wyprzedaży.

Reklama

Stylowe dodatki na wiosnę

W naszej szafie powinna znaleźć się również biżuteria. Skórzana bransoletka polskiej marki Totem a także stylowy pierścień Lilou dopełnią nie jedną stylizację.