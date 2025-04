W tym miesiącu, jak same zauważycie jest iście jesiennie. Niestety prognoza pogody na najbliższy czas przeraża. Dlatego stawiam na czerń, szaliki i ciepłe swetry. Chociaż nawet październikową garderobę postarałam się trochę rozweselić. Zatem, co w tym miesiącu jest moim hitem?

Moje październikowe hity

Jak zwykle nie mogło zabraknąć polskich marek. Czarne botki od MAKO to must-have. Modne, wygodne i bardzo ekstrawaganckie. Masywny obcas i ciekawa, wężowa faktura to stylowy akcent, który nawet najprostszej stylizacji nadadzą wyjątkowego smaku. Podobnie jak czarny sweter z grubym splotem od The Odder Side. Rodzimy brand jak zwykle stawia na charakterystyczny i niezwykle seksowny dekolt na plecach...

Polskie marki, które musisz znać

1. czarny sweter The Odder Side, ok. 349 zł, 2. botki MAKO, ok. 690 zł, 3. torebka z futerkiem O-Bag, ok. 300 zł, 4. skarpety z nadrukiem Calzedonia, ok. 20 zł, 5. złoty zegarek Guess, ok. 960 zł - kolaż Polki.pl

Różowe złoto na jesień 2016

W tym miesiącu, jako zawodowa sroka zwróciłam uwagę na złoty zegarek Guess. W wielu nowościach marki na jesień i zimę 2016/2017 standardowe fasony zastąpiono bardzo delikatną i wyszukaną plecionką, która potęguje szyk, a w połączeniu z różowym złotem daje niezwykle wysublimowanym obraz. Jestem zakochana! Podobnie jak w niewielkiej torebce O-Bag, a raczej O-Pocket z futrzaną klapką. Takie wiosenny akcent w te ponure dni. A na koniec skarpetki Calzedonii... uwielbiam takie subtelne, ale wymowne gadżety!

Październikowe hity

W tym miesiącu zamarzyła mi się jedwabna piżama. Taka typowo jesienna. Piękny model znalazłam w kolekcji francuskiej marki Etam - wygląda jak z filmu! Muszę ją mieć. Podobnie jak szalik Ralpha Laurena z Zalando.pl. Kaszmirowy model to taki ekskluzywny dodatek, który rozweseli sezonowe looki i nad im pazura.

Jeśli nie czerń, to jesienią stawiam na biel. Jasny płaszcz z kolekcji Tatuum Selected i ozdobna koszula z F&F to moje typy na ten miesiąc. A na koniec, końców - buty, może mało jesienne, ale za to jakie wyjątkowe. Prabal Gurung zaprojektował kolekcję dla TOMS.

6. ozdobna bluzka F&F, ok. 69 zł, 7. piżama ETAM, ok. 289 zł, 8. kaszmirowy szalik Ralph Lauren, ok. 429 zł /Zalando.pl, 9. buty TOMS x Prabal Gurung, 10. biały płaszcz Tatuum Selected, ok. 699 zł - kolaż Polki.pl

W ramach współpracy, projektant nepalskiego pochodzenia Prabal Gurung stworzył kolekcję obuwia dla marki TOMS inspirowanego swoją ojczyzną. Specjalna kolekcja ma pomóc w zbiórce funduszy i zwiększeniu rozpoznawalności nepalskiej Fundacji Shiksya, której ambasadorem jest Prabal. Działająca od 20 lat fundacja zajmuje się pomocą społeczeństwu Nepalu. Za każdą sprzedaną parę butów z tej kolekcji, TOMS przeznaczy 5$ na Fundację Shiksya.