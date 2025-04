Na szczęście każdy dzień przybliża nas do wiosny! Już nie możemy się doczekać, kiedy płaszcze zamienimy na ramoneski, a kozaki na trampki lub baleriny. Nowy sezon to również doskonały pretekst do odświeżenia swojej garderoby. Dlatego dzisiaj stworzyłyśmy zestawienie rzeczy, które chciałybyśmy znaleźć w nadchodzącym sezonie w swoich szafach.

Modowe hity redakcji Polki.pl

Nie lubimy przepłacać! Oczywiście namawiamy was do inwestowania w ponadczasowe rzeczy, które będziecie mogły nosić przez wiele sezonów. Jednak uważamy, że na ubrania wpisujące się w trendy nie warto wydawać zbyt wiele. Nie wiadomo, czy za kilka miesięcy będą również modne. Najlepszym przykładem jest nasza miłość do ubrań z naszywkami. Nie mamy pojęcia czy za 4 miesiące będziemy im dalej tak samo wierne, ale teraz nie możemy bez nich żyć!

W tym sezonie na naszej liście nie mogło zabraknąć najnowszych butów do biegania Pure Boost X marki Adidas. Przysięgamy, że w życiu nie miałyśmy na nogach wygodniejszego obuwia, gdyby mogły, samy by biegały. A mało tego są bardzo stylowe - my chodzimy w nich na co dzień.

Oczywiście nie sposób zapomnieć o jednym z najmodniejszych wzorów wiosny 2016 - mamy na myśli kwiaty. Jesteśmy oczarowane bomberem zdobionym kwiatowym motywem (dzięki temu mamy przemycone dwa trendy). Udało nam się go znaleźć w nowej kolekcji Zary.

Kolejnym punktem na naszej liście jest coś w tęczowe paski. Chyba zdecydujemy się na sweterek, który wypatrzyłyśmy wśród najnowszych propozycji marki H&M. Będziemy mogły go nosić również w chłodniejsze dni - najlepiej z szortami i balerinami.

Więcej modnych hitów na wiosnę 2016:

