W czerwcu jak zwykle wybrałam kilka fajnych rzeczy od polskich marek projektantów. W nowej kolekcji Lidii Kality znalazłam boską koszulę w intensywny wzór, która sprawdzi się zarówno w stroju biznesowym jak i codziennym. Świetną sprawą jest również płaszcz bez rękawów od Loft37. Projektantki specjalnie dla miłośniczek swojego stylu rozszerzyły swoją działalność o kapsułową kolekcję ubrań ze znakiem zapytania. Są świetne!

Modowe hity na czerwiec - wybór redaktor działu

W moim zestawieniu nie mogło zabraknąć również butów. Proste baleriny, które zmieszczą się do torebki a także botki Carinii ze specjalnej - ażurowej kolekcji Mai Sablewskiej. W czerwcu zakochałam się w małej - imprezowej torebce Parfois a także koszulce Karla Lagerfelda z kolekcji dostępnej wyłącznie na Zalando.pl

Nie mogę zapomnieć również o tym, że lewą nogą jestem już na wakacjach. Dlatego w galerii znajdziecie również parę gadżetów na plażę. Sarong w paski od H&M i kapelusz z dużym rondem z Mango. Do tego pleciona torba Wittchen, którą wykorzystałabym zarówno w mieście jak i nad wodą. A co więcej? Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie ceny moich miesięcznych hitów. Może i wam przypadnie coś do gustu z mojej listy.

