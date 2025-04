Przed wami kolejne zestawienie hitów naszej redaktor naczelnej. Co tym razem wpadło jej w oko i uznała, że jest warte jej i waszej uwagi? Sprawdźcie!

Tej zimy stawiam na wygodną i praktyczną klasykę! Przede wszystkim śliczne kalosze Tommy'ego, z czerwonymi wykończeniami, idealne na miejską, zimowa pluchę. Do tego leciutka puchową kurtka, która po złożeniu do woreczka mieści się w każdej torebce - błogosławieństwo dla zmarźluchów takich jak ja. A do tego nowa, stylowa torebka od Sabriny Pilewicz, ze srebrnym wykończeniem, w której zmieszczę wszystko czego potrzebuję. Wełniana sukienka w prążki, z dekoltem w łódkę będzie ciepłą bazą niemal każdej stylizacji, drobnymi dodatkami można wykorzystać ją na bardzo różne okazje. Jak co roku nie mogę się też oprzeć eleganckiej fedorze, misiowej błyskotce od Tousa (w tym roku w wersji XXL) i oczywiście czerwonej bieliźnie Etam, która założona na Sylwestra, wedle włoskiego przesądu, przynosi szczęście!