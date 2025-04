Wybrałam się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych rzeczy z najnowszych kolekcji. Do zestawienia top 10 października 2014 zaliczyłam dresy z jesienno-zimowej kolekcji PLNY Lala. Model z naszywkami to must-have. Podobnie jak biała bluza w iście letnim stylu z napisem "Internet Princess" od Local Heroes. W końcu nasza rzeczywistość...jest prawie internetowa.

Wybór redakcji - modowe top 10

Wśród rzeczy, które chciałabym znaleźć w swojej szafie znalazły się również śniegowce adidas Originals, które mogą z łatwością zastąpić modne EMU, oraz pastelowe hity z F&F i Top Secret. Bardzo spodobał mi się również top kolejnej polskiej marki - Prosto., oraz nowy model torby Guess, która może służyć również jako plecak.

Zachęcam do zajrzenia do galerii i sprawdzenia dokładniej tego, co polecam.

Więcej modnych hitów:

