Luty... czyli jesteśmy już w przedbiegach do wiosny. W sklepach coraz więcej sezonowych nowości, a moja lista zakupów coraz dłuższa. Jednak marzyć nikt jeszcze nikomu nie zabronił. Zatem do dzieła!

Reklama

W tym miesiącu zakochałam się w płaszczu w militarnym stylu. Widziałam tego typu okrycia na gwiazdach podczas Paris Fashion Week i zapałałam miłością do tego fasonu. Mój model w przeciwieństwie do tych gwiazdorskich pochodzi z Tesco, a dokładniej z F&F i kosztuje ok. 249 złotych.

Oprócz niego, w tym miesiącu zwróciłam uwagę na welurowe ubrania w kolekcji polskiej marki by Insomnia. Kombinezony, dresy, bluzki i... czarna bluza. Doskonała na weekendy. Materiał jednak sprawia, że jest... elegancka więc sprawdzi się również na inne okazje.

1. czółenka z nowej kolekcji Loft37, 2. welurowa bluza by Insomnia, ok. 139 zł (wyprzedaż), 3. pierścionek Selfie Jewellery, ok. 399 zł, 4. płaszcz w militarnym stylu F&F, ok. 249 zł. 5. wiosenna torebka O-bag - kolaż Polki.pl

Do lutowego top 10 trafił również pierścionek Selfie Jewellery. Tego typu ekstrawagancja w tym stylu nawet najprostszej stylizacji nada modowego smaczku. Dla mnie bomba! Podobnie jak torebka z wiosennej kolekcji O-Bag. Trochę etno, trochę pasteli, trochę aplikacji. Doskonała!

W zestawieniu nie mogło również zabraknąć butów z najnowszej kolekcji polskiej marki Loft37. Cały repertuar projektantek w tym sezonie zachwyca. Jest kolor, jest wzór, jest szaleństwo. Moim typem #1 są różowe czółenka na słupku z piękną kokardą.

fot. serwis prasowy

Charytatywnie z polską metką

Nie jestem zwolenniczką totalnej personalizacji zwierząt, ale kolekcja Medicine jest hitem i serdecznie ją polecam ;) Muszę przyznać, że w miniony weekend zakupiłam czarną bluzę dla swojego psa.

Polski brand Medicine kontynuuje swoją pomoc dla bezdomnych zwierząt. Po ogromnym sukcesie kolekcji świątecznych sweterków dla psów marka wprowadza mini kolekcję bluz dla czworonogów. Tak jak poprzednio, 20 zł ze sprzedaży każdego psiego ubranka zostanie przekazane na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Psi Raj” w Pasłęku.

Marzenie - torebka Chanel

A teraz coś z wyższej półki. Chanel wprowadził właśnie na rynek nowy model torebki nazwany Gabrielle. Jest to hołd złożony twórczyni marki Coco Chanel, której prawdziwe imię brzmiało właśnie Gabrielle. Jestem pewna, że torebka w krótkim czasie zyska miano kultowej i może nawet popularnością wygra z modelami 2.55 lub Boy? Co myślicie?

fot. Chanel

W najnowszej kolekcji PUMA x Kylie Jenner znajduje się model buta PUMA Fierce Strap Swan. Jego design jest fuzją technologii sportowej ze stylem ulicznym. Smukły but, bez sznurowadeł, z wygodnym wnętrzem i elastyczną podeszwą, pozwoli na dynamiczny trening, a do tego wyjątkowy look nawet na siłowni ;)

Reklama

Zaś ostatnią rzeczą, która w tym miesiącu zwróciła moją uwagę jest wyjątkowe ponczo od polskiej marki Ezuri. Aktualnie na przecenie! Grafitowy model z wiązaniem świetnie sprawdzi się na początku wiosny, a teraz jako ocieplacz do pracy przy biurku!