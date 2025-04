Przyszedł czas na kolejną galerię z hitami dla prawdziwych fashionistek. Specjalnie dla was wyszukujemy nowinek, które już za chwilkę będą wielki hitem, a jeszcze nie są zbyt popularne. Nasze zestawienia dla fashionistek są prawdziwą frajdą dla miłośniczek najnowszych hitów dostępnych na polskim rynku. Co tym razem trafiło do zestawienia?

Lutowe hity dla fashionistek

Do zestawienia weszły szałowe t-shirty. Bez nich nie obejdziemy się w kolejnych sezonach. Tym razem stawiamy na nadruki od polskich marek tj. PLNY Lala, SOLD Michała Szulca i Medicine. Oprócz tego dodatek z kolekcji Katy Perry dla Claire's, a także buty. Sportowe obuwie to na pewno Superstary od adidas, które wiosną 2015 wracają z wielką parą. A do tego nowa kolekcja Converse All Star wg Andiego Warhola. Nie mogłyśmy również zapomnieć o szpilkach Gwen Stefanie, orientalnym płaszczyki Marks & Spencer i skórzanej szmizjerce z H&M. Zajrzyjcie do naszej galerii!

