W lutym mam dla was trochę nowości z wiosennych kolekcji. Ale i trendów, które powracają. Do mojego zestawienia trafiły m.in. dżinsowe ogrodniczki z H&M. Boom na spodnie w tym stylu był już jakiś czas temu jednak dopiero teraz się do nich przekonałam. Wbrew temu, że wielu dziennikarzy modowych ma nadzieję, że tendencja ta umrze śmiercią naturalną.

Reklama

Wybór redakcji - luty 2016

Do wciąż silnych trendów należą również frędzle dlatego wybrałam piękną torbę z Camaieu z wiosenno-letniej kolekcji. Podobnie było ze złotą biżuterią, która chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Walentynkowa bransoletka z Guess i zegarek Timex stworzą piękny komplet.

Do hitów lutego zaliczyłam również buty adidas Pure Boost X, które przetestowałam na własnej skórze. Naprawdę pomagają w bieganiu a nawet jak to określiła Karolina od nas z redakcji - biegają za ciebie. Inne buty to efekt współpracy Riccardo Tisciego (Givenchy) i Nike. Prawdziwe cacko dla fashionistek.

fot. serwis prasowy adidas

Zakochałam się również w nowej kolekcji adidas x Rita Ora. Tym razem zabierają nas do świata japońskich gejsz oraz pięknych malowniczych wzorów. W kolekcji Asian Arena miejski i sportowy szyk podkręcony został wschodnimi akcentami.

Do lutowych hitów wpadły również piżamki - w końcu w łóżku też trzeba wyglądać stylowo. Satynowa piżamka z C&A i koszulka nocna z Reserved inspirowana Gwiezdnymi Wojnami to mój typ. A na koniec coś z polską metką. Piękny sweterek z dekoltem na plecach polskiej marki The Odder Side. A także walentynkowy (i nie tylko!), must-have, czyli t-shirt z nowej kolekcji Łukasz Jemioł BASIC.

Zajrzyjcie do galerii i sprawdźcie ceny mich lutowych perełek.

Reklama

Więcej ubrań i dodatków na wiosnę 2016:

Te rzeczy powinna mieć wiosną każda fashionistka Najmodniejszy wzór 2016 roku to... Ta kurtka będzie hitem wiosny 2016!