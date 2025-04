W listopadzie wpadło mi w oko tyle rzeczy, że już planuję gwiazdkową listę prezentową :) Jednak póki, co zobaczcie moje top 10, czyli marzenia redaktorki na ten miesiąc.

Modowe hity listopada 2016

Zakochałam się w marynarce projektu polskiej marki Marlu. Elegancka i wyrafinowana, bardzo w stylu Balmain. Jesienią rozjaśni stonowane looki a latem przyda się jako nakrycie wierzchnie. Podobnie, jak futrzane buty UGG. Model z futrem jest ekstrawagancki - kocham go! A pamiętajcie, że te wełniane buciki nosimy cały rok ;)

Do listopadowego must-have zaliczam również worek MAKO. Model z limitowanej kolekcji specjalnie zaprojektowany przez Kasię Warnke, to coś dla każdej fashionistki. Te zachwycą się również etui na telefon Moschino. Tylko Jeremy Scott potrafi tak bawić się modą.

Poznaj wszystkie trendy na jesień i zimę 2016/2017

1. buty z futrem UGG, ok. 1000 zł, 2. torba - worek MAKO by Kasia Warnke, 3. żakiet Marlu, ok. 1500 zł, 4. welurowy kombinezon by Insomnia, ok. 289 zł, 5. etui na telefon Moschino, ok. 280 zł - kolaż Polki.pl

Listopad to już prawie zima, dlatego wybrałam welurowy kombinezon by Insomnia. Doskonały na długie i wygodne wieczory w domu. By tym wieczornym wygodom stało się zadość - polecam również modne skarpety. W listopadzie chyba nie znajdziecie modniejszych niż te z kolekcji Kenzo x H&M :) Na brzydką pogodę przyda się na pewno czapka. Ja model z przerysowanym pomponem znalazłam w F&F.

Jakie czapki są modne w tym sezonie?

A jakie buty w listopadzie najbardziej wpadły mi w oko? Botki, te muszą znaleźć się w szafie każdej z nas. Wersja z panterką pochodzi z kolekcji Solo Femme. Zaś buty za kostkę to najnowszy model Yeezy, czyli butów zaprojektowanych przez Kanye Westa dla adidas Originals.

Na koniec prawdziwa perełka koszula z limitowanej kolekcji COS x Agnes Martin. Boskość!