Modowe hity kwietnia 2017

Wiosna nareszcie zdecydowała się, by zostać na trochę dłużej. Dlatego w moim kwietniowym zestawieniu znalazło się mnóstwo sezonowych nowości. Nie zabrakło hitów z polską metką, takich jak nowa kolekcja Ewy Szabatin, ale i globalnych must-haves, tj. butów adidas Originals NMD w groszki!

Reklama

Zajrzyjcie do najnowszych shoppingów na wiosnę 2017

Moja najnowsza kolekcja jest bardziej osobista: nawiązuje zarówno do tańca, jak i twórczości mojej ulubionej poetki, Haliny Poświatowskiej.

- mówi o swojej najnowszej kolekcji Ewa Szabatin

Kampania wizerunkowa Ewy Szabatin na wiosnę 2017

Do kwietniowego Top 10 trafił również granatowy kostium kąpielowy. Model w stylu retro to boskie rozwiązanie na elegancki look na plaży. A w taki look będę celować w tym sezonie. Dla kontrastu w kwietniu stawiam n botki, porządne, skórzane i polskiej marki. Będą świetnie wyglądać z szortami i krótkimi sukienkami. A wisienką na torcie jest czapka z daszkiem w ekstrawaganckim stylu. Wiosną i latem 2017 nie może zabraknąć w naszych szafach odrobiny ekscentryzmu.

2. granatowy strój kąpielowy Camaieu, ok. 119 zł, 3. botki MAKO, ok. 590 zł, 4. czapeczka z daszkiem & Other Stories, wzór - kolaż Polki.pl

Wiosną 2017 w mojej szafie nie może zabraknąć kultowych jeansów Levi's. Do rodziny 501 dołączył właśnie model Skinny z wąską, dopasowaną nogawką. W klasycznym, ponadczasowym, zapinanym na guziki modelu 501 Original zostały wyraźnie zwężone nogawki, zgodnie z obowiązującym trendem na rok 2017. Wąskie spodnie są absolutnym “must have” sezonu, dlatego trafiły do mojego zestawienia.

Poznaj najnowsze trendy sezonu już teraz!

Obok nich nie mogło zabraknąć czerwonej torebki Sabriny Pilewicz, model Pessione. Elegancki model doskonale skontrastuje casualowe stylizacje, jako odważny dodatek.

5. jeansy Levi's 501 Skinny, ok. 329 zł, 6. buty adidas Originals x Alexander Wang, wzór, 7. czerwona torebka Sabriny Pilewicz, ok. 850 zł - kolaż Polki.pl

Alexander Wang ponownie dla adidas Originals

Kolaboracja adidas Originals z Alexandrem Wangiem przełamuje bariery między modą i streetwearem, jednocześnie sprzeciwiając się ogólnie przyjętym zasadom. Projektant bazował przede wszystkim na sportowych sylwetkach, którym nadał charakterystycznego dla siebie miejskiego i luźnego charakteru. Elementem najlepiej obrazującym protest są odwrócone logotypy oraz symbole związane z marką, które zdobią wszystkie ubrania.

Do mojego zestawienia trafiły w tym miesiącu również boskie buty adidas z kolekcji NMD - w groszki! Boskość sama w sobie. Obok nich znajdują się klapki z najnowszej kolekcji BIZUU x Badura. Te świetnie pasować będą do mojego stroju kąpielowego ;) A na koniec niewielka torebka o-Pocket z wiosenno-letniej kolekcji.

Reklama

Więcej modnych butów i torebek