Jesienne zakupy jeszcze zapewne przed wami, skoro wrzesień raczy nas tak piękną pogodą. Jednak przezorny zawsze ubezpieczony! Dlatego też poprosiłyśmy redaktor naczelną Polki.pl o subiektywny przegląd rzeczy, które chciałaby znaleźć w swojej szafie w nadchodzącym wielkimi krokami sezonie. Zobaczcie, co Iza Bielecka-Gnaś uważa za największe hity jesieni 2014!

Kocham eklektyzm w modzie, a nadchodzące jesienne trendy dają mnóstwo możliwości do łączenia z pozoru sprzecznych styli. W mojej szafie obowiązkowo znajdą się seksowne, czerwone szpilki i szałowe, rzucające się w oczy kolczyki. Z tymi eleganckimi dodatkami modnie kontrastować będą koszula w kratę i podarte boyfriend jeans, w niejednoznacznym, popielatym kolorze! Każdy nowy sezon to także okazja do zaopatrzenia się w kolejną, moją wielką słabość - torebkę, która będzie pasowała do wszystkiego!