W tym miesiącu nie miałam najmniejszego problemu z wyborem swojego top 10. W sklepach - w szczególności w tym okresie znajdziecie mnóstwo propozycji, które mogą sprawdzić się również jako prezent. Do swojego zestawienia wrzuciłam w tym miesiącu odrobinę technologii a mianowicie smartwatch Guess. Pierwszy w historii zegarek w tym stylu, który wygląda jak klasyczny czasomierz. Stylowy a wypchany nowinkami technologicznymi do granic możliwości. Oscylując wokół mody do top 10 wybrałam również nową książkę wydawnictwa Rebis - "Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody". Lektura obowiązkowa dla każdej miłośniczki mody.

Top 10 grudnia - wybór redaktor Mody

W tym miesiącu wymarzyło mi się parę rzeczy z polską metką. Wśród moich hitów znalazła się marynarka - kimono polskiej marki The Oddder Side. Oczywiście w kolorze czarnym. Podobnie jak nowa torebka z kolekcji Sabriny Pilewicz #tattoobag OSSI i wysokie kozaki na wygodnym słupku z Loft37. Ręcznie robione buty + polska produkcja - czy można chcieć czegoś więcej?

Na Zalando.pl znalazłam 2 rzeczy, które wyjątkowo wpadły mi w oko. Prosty sweterek w kolorze pomarańczu od Ralpha Laurena - styl preppy zawsze na czasie a także zabawny beanie od Karla Lagerfelda. Symbolicznie z wieżą Eiffla.

A na koniec coś ciepłego. Szary kardigan z C&A to must-have. Dzięki niemu nawet w wyjątkowo chłodne dni możemy nosić cieńsze płaszcze. Na przykład ten z zimowej kolekcji Guess. Ten kolor i futrzany kołnierz - marzenie!

