To zestawienie przygotowałyśmy specjalnie dla miłośniczek wyjątkowych rzeczy, które kochają modę ponad wszystko. Wśród naszych nowości znalazły się nowe projekty Sabriny Pilewicz. Cukierkowa torebka udoskonali każdy look, podobnie jak masywny pierścień z wiosennej kolekcji Tous, a także szałowe buty sportowe z limitowanej kolekcji Reebok Classic zaprojektowany specjalnie przez Melody Eshani.

Modowe hity dla fashionistek

W naszym zestawieniu znalazł się również t-shirt ze świeżutkiej kolekcji EVC DSGN, który został stworzony we współpracy z Natalią Uryniuk. Naszym hitem są również kosztowe gadżety do domu od Agent Provocateur. Cena może odstraszać, ale patrzenie na ładne rzeczy sprawia przyjemność i nam na przykład to wystarczy. Zajrzyjcie zatem do naszej galerii i zobaczcie co ostatnio nas najbardziej zachwyciło.

Modowe hity redakcji Polki.pl:

Grudniowe hity - wybór redaktor mody

Przegląd zegarków z zimowych kolekcji

Grudniowy must-have redakcji Polki.pl