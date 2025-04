Jak co miesiąc staram się wybierać rzeczy, które są wyjątkowe. Są to zazwyczaj nowinki, które dopiero co trafiają do sprzedaży czy efekty ciekawych kolaboracji. Tym razem było podobnie i mam nadzieje, że z mojego top 10 coś was zainspiruje lub zwyczajnie wpadnie wam w oko.

Do mojej magicznej 10-tki trafiły, jak się okazało po fakcie ubrania i dodatki, które przydadzą się na wakacjach. Stroje kąpielowe, pareo, wygodne buty czy letnia sukienka (polskiej marki Le Desir). Jest też kilka szałowych nowinek. Zatem zaczynamy.

Modowe top 10 miesiąca

Do sprzedaży trafiła właśnie nowa kolekcja "Baret" Caroliny Herrery. Z niej wybrałyśmy granatową torebkę, która mimo, że jest z wiosennej kolekcji przyda się przez okrągły rok. Ciekawostką jest to, że aby umożliwić personalizację torebek z tej kolekcji, duże paski wykonane są z szerokiej gamy materiałów, od matowej, gładkiej skóry do bogato zdobionych tkanin, co sprawia, że każdy egzemplarz stanowi unikalną deklarację stylu.

Zaś Triumph nawiązał współpracę z blogerką Veronicą Ferraro. Owocem współpracy są ekskluzywne zdjęcia, na których autorka bloga The Fashion Fruit prezentuje stylowe, perfekcyjnie dopasowane stroje kąpielowe. Jeden wyjątkowo mi przypadł do gustu (zdjęcie poniżej).

fot. Triumph

Oprócz tego zajrzałam do TK MAXX tam z ogromnej oferty wakacyjnej wybrałam fantastyczny szal z frędzlami i kostium kąpielowy w marmurkowy wzór. Dalej idą przejdę do butów, bo tych nie może nigdy w moich zestawieniach zabraknąć :)

Gumowy model w komiksowy wzór od Petite Jolie świetnie sprawdzą się na urlopie. Mogą służyć zarówno jako buty do wieczornej stylizacji jak i plażowy niezbędnik a nawet jako buty do brodzenia po wodzie. Oprócz nich zakochałam się w nowym modelu szmacianych TOMSów. Kolorowa wersja przygotowana do spółki z Keith Haring Foundation ma na celu popularyzację dziedzictwa zmarłego artysty. Jego sztuka i społeczny aktywizm były odpowiedzią na uliczną kulturę Nowego Jorku lat 80.

Do 10-tki czerwca trafiły również boskie platformy od Vivienne Westwood. Jest to kolejny model stworzony z udziałem brazylijskiej marki Melissa. Gumowy model "Rocking Horse Ballerina" są szałowe i na pewno fantastycznie się w nich chodzi.

Zajrzyjcie do mojej galerii i zobaczcie zdjęcia i ceny moich hitów.

