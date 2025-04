Nastał nasz ukochany czas - czas wyprzedaży. Jednak nie o nich chcemy tu mówić a o nowościach, które wzbudzają wiele emocji. Wśród nich między innymi kolaboracje, ciekawe akcje i kolekcje, które właśnie trafiają do sprzedaży. Zatem co ciekawego piszczy w modowej trawie?

Modowe nowości - co, gdzie i za ile?

4 lipca do sprzedaży trafia kolekcja Loft37 zaprojektowana specjalnie dla Biedronki. Polska marka, która słynie z niecodziennego podejścia do damskiego obuwia zaskoczyła kolaboracją ze znaną siecią sklepów spożywczych. Gumowe projekty dostępne będą w cenach ok. 39 złotych za parę.

Kolekcja JUST FOR FUN by LOFT37 to propozycja zabawy modą. Przemyciłyśmy tu filozofię LOFT37. W naszym DNA jest personalizacja. Tu klientki do wyboru mają cztery rodzaje przypinanych ozdób, które mogą dowolnie wymieniać. Dzięki temu na bazie jednego buta mogą stworzyć różne stylizacje. Mamy nadzieję, że ta letnia zabawa spodoba się kobietom.

- specjalnie dla Polki.pl Paulina Ada Kalińska i Joanna Trepka - projektantki i współwłaścicielki LOFT37

fot. Loft37

Szukajcie Levi's Tailor Truck

Lato, które na pewno nie obejdzie się bez imprez w plenerze nie mówiąc już o festiwalach, nie może obejść się bez customizowanych ciuchów. Na przeciw wychodzi Levi's, który wystartował z Levi’s Tailor Truck, czyli mobilnym punktem personalizacji dżinsu. To co do tej pory chcieliście zrobić z Waszym denimem już wkrótce stanie się możliwe dzięki nowym gadżetom. Do współpracy marka zaangażowała Oskara Podolskiego OESU – znanego artystę młodego pokolenia, który wraz z pomocą Tailor Masterów brandu, pokaże jak podkręcić swoje ubrania.

Szukajcie Levi’sTailor Truck od 17 czerwca do 7 sierpnia na 3 muzycznych festiwalach w Polsce oraz w niezmiennie modnych miejscówkach w Warszawie – Lake Park Wilanów, Iskra na Polu Mokotowskim, Plażowej oraz Na Lato.

fot. Levi's

Moda na lato 2017 - oczywiście od Kupisza

Jak można było się tego spodziewać Robert Kupisz już teraz do sprzedaży wprowadził jubileuszową kolekcję Ocean 5 na lato 2017. Projekty, które na pewno wzbudzą entuzjazm fashionistów w całej Polsce już teraz dostępne są na Mostrami. Naszym hitem są bluzy a w szczególności ta ze ściągaczem w talii. Na sportowo nie znaczy, że nie ma być kobieco. Koszt takiej bluzy to ok.750 złotych.

fot. ONS.pl

Rowerowy H&M?

W nadchodzący weekend (sobota i niedziela - wstęp wolny), musicie wpaść na Plac Defilad w Warszawie do H&M Relove Spot. Jest to nowe miejsce, gdzie wspólnie z marką nauczycie się jak dbać o środowisko naturalne. Na miejsce będziecie mogli przyjechać na swoich rowerach i wziąć udział w warsztatach rowerowych REcommute.

A do tego w godz. 1200-1800, będziecie mogli przy pomocy specjalistów naprawić swoje 2 koła, a nawet złożyć je na nowo. Wieczorem, o godz. 2130 odbędą się pokazy filmów pod gołym niebem.

fot. H&M

Pharrell ponownie dla adidas Originals

Kolaboracja z Pharrellem Williamsem to już stały element kolekcji adidas Originals. Tym razem amerykański wokalista dodatkowo połączył siły ze streetwearową marką Billionaire Boys Club. Na lato 2016 proponują nam wibrujący kolorami i pozytywną energią “Palm Tree Pack”. Jak dla nas bomba a wam jak się podoba?

fot. adidas Originals

