Tym razem wybrałyśmy look z pokazu włoskiej marki Anteprima, który jest bardzo "przytulny" a do tego stylowy i doskonale nada się jako zestaw do biura. Szary kardigan w połączeniu z żółtym golden i spódnicą z dopasowanymi kolorystycznie szpilkami jest nieoczywistym połączeniem. Jednak jak widać gra ze sobą wspaniale.

Ubierz się w stylu z pokazu

Zajrzałyśmy do popularnych sieciówek w poszukiwaniu odpowiedników z wybiegu. Nie było z tym problemu bo bardzo podobny kardigan znalazłyśmy w H&M a żółty golf w internetowym sklepie Topshop. Zamiast głębokiej zieleni wybrałyśmy jej zgniły odcień. Spódnicę midi wybrałyśmy z zimowej oferty Mango. Do nich dopasowałyśmy śliczne szpilki z Zary. Na koniec jeszcze tylko kolczyki z Top Secret (aktualnie na przecenie), i look gotowy!

|Look z pokazu Anteprima - fot. FREE|

Całość wydaje się być wygodna i komfortowa a niecodzienne połączenie kolorów może być ciekawą odmianą od tradycyjnych looków. Jak wam się podoba? Skusicie się na odrobinę odmiany?

Więcej modnych ubrań i dodatków:

