Marynarki do dla wielu kobiet nieodzowny element codziennych stylizacji. Dlatego warto sprawdzić, które fasony będą najlepiej komplementować naszą sylwetkę. Jeśli nie macie zbyt widocznego wcięcia w talii lub narzekacie na wąskie biodra mamy dla was propozycje, które w prosty sposób wyczarują wam talię i poszerzą optycznie zarys bioder.

Marynarki dla kobiet z prostą talią

Model zapinany na jeden guzik to najprostsza forma żakietu, który podkreśli pas. Jeśli jednak dla was to za mało mamy inne pomysły. W sklepach znajdziecie marynarki z kieszeniami i delikatnym rozszerzeniem, które poszerzą wasze biodra, a co za tym idzie zwężą pas. Jeśli chcecie podkreślić swoje kształty zapomnijcie o modnych oversize'ach na rzecz krótkich modeli nad pupę. Im bardziej dopasowana wersja tym lepsza! Zatem zachęcamy do przejrzenia propozycji z polskich sklepów, które znalazłyśmy w polskich sklepach.

