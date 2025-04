W sezonie wiosna-lato 2019 niestety nie ma żadnych nowości. Na czasie są dobrze znane i bardzo lubiane printy, które z pewnością nosisz od dawna. O jakich wzorach mowa? Zobacz sama!

1. Krata

Konserwatywna, elegancka i bardzo modna! W sezonie wiosna-lato 2019 najmodniejsza jest biało-czarna krata, która przypomina szachownicę. Nam jednak bardziej podobają się ubrania i dodatki zdobione kolorową kratką. Jeżeli lubisz bawić się modą, to możesz łączyć je z kwiatami, grochami lub paskami.

fot: FREE

2. Zwierzęce wzory

Polki zakochały się w nich bez pamięci. Nosimy sukienki, płaszcze, spódnice, koszule i (ku naszemu zaskoczeniu) buty zdobione zwierzęcymi printami. Na ulicach i na wybiegach dominuje motyw wężowej skóry i lamparcie cętki.

Jeżeli chcesz kupić jedną rzecz to postaw na sukienkę koszulową, która pojawia się w najważniejszych trendach sezonu, a do tego jest niezwykle kobieca i seksowna. Jeżeli chcesz zobaczyć, jakie sukienki pojawiły się w popularnych sieciówkach, to zajrzyj do naszej najnowszej galerii:

Animal print wciąż na topie! 10 sukienek w zwierzęce wzory z wiosennych kolekcji

3. Paski

Paski pojawiają się i znikają, ale wszyscy dobrze wiedzą, że to ponadczasowy wzór. Dobrze mieć w szafie koszulę, marynarkę lub sukienkę zdobioną tym motywem.

Wiosną i latem nosimy cienkie paski, które pojawiają się na wielu elementach garderoby. Jeżeli chcesz, to możesz mieszać szerokości i kolory tego wzoru. Dzięki temu uzyskasz bardzo oryginalny look, który doskonale wpisuje się w najnowsze trendy.

4. Kwiaty

Kwiaty nadal nie dają za wygraną! Ten delikatny wzór wiedzie prym już kolejny sezon. Modne są kwiaty w stylu lat 60., drobna łączka oraz duże i wyraziste kwiatowe motywy.

W tym sezonie na wybiegach pojawiło się bardzo dużo ubrań i dodatków zdobionych florystycznymi printami. Najwięcej było ich oczywiście w kolekcji Dolce&Gabbana. Efektowne stylizacje, w których kwiaty pojawiały się ubraniach, ozdobach wpiętych we włosy i butach skradły nasze serca.

fot: FREE

5. Grochy

Grochy pojawiają się w trendach już po raz kolejny, ale nadal czekają na swoje 5 minut. Czy w tym sezonie zdobędą większą popularność? Odpowiedź na to pytanie będziemy znały już za kilka miesięcy.

W tym sezonie hitem będą grochy w klasycznej wersji - czarne na białym tle lub białe na czarnym. Ten ponadczasowy motyw przypadnie do gustu wszystkim kobietom, które kochają styl retro. My uwielbiamy sukienki w grochy, które są uniwersalne i mogą je nosić kobiety w każdym wieku. Nie wiesz, jak je stylizować? Załóż do nich modne w tym sezonie baleriny. To bezpieczny zestaw, w którym zawsze będziesz wyglądała dobrze.

fot: FREE

