W sezonie wiosna-lato 2018 nie ma nowości. Na topie będą dobrze znane printy, które towarzyszyły nam również jesienią i zimą. Jakie? Zobaczcie same!

Mamy to! 5 najważniejszych trendów 2018 roku

1. Ponadczasowe paski

Paski pojawiają się i znikają, ale wszyscy dobrze wiedzą, że to ponadczasowy wzór. Dobrze mieć w szafie koszulę, marynarkę lub sukienkę zdobioną tym motywem.

Wiosną i latem nosimy głównie pionowe paski - im więcej, tym lepiej. Jeżeli lubicie modowe eksperymenty to postawicie na total look. Mieszajcie szerokości, materiały i kolory! Taka wybuchowa mieszanka będzie totalnym hitem.

fot: od lewej - Dolce&Gabbana; Free

2. Stylowe grochy

Grochy nie zdobyły wielkiej popularności jesienią i zimą, ale zostają z nami na kolejne miesiące. Może teraz będą miały swoje 5 minut?

Wiosną i latem nosimy czarne (nieregularne) grochy na białym tle lub białe na czarnym. To klasyczne połączenie przypadnie do gustu wszystkim kobietom, które kochają styl retro. My jesteśmy zakochany w letnich sukienkach zdobionych tym delikatnym wzorem.

Ten dziewczęcy, romantyczny i ponadczasowy wzór wraca do łask. To największych hit wiosny!

fot: od lewej - Jason Wu; Awake; screen Instargram

3. Romantyczne kwiaty

Kwiaty znów są na topie! Przyznamy szczerze, że to jest dla nas spore zaskoczenie, bo ten delikatny wzór wiedzie prym już trzeci sezon. Jednak tym razem panuje pełna dowolność! Modne są kwiaty w stylu lat 60., drobna łączka oraz duże i wyraziste kwiatowe motywy.

Na wybiegach pojawiło się bardzo dużo ubrań i dodatków zdobionych florystycznymi printami. Najwięcej było ich w kolekcji Dolce&Gabbana, gdzie można było podziwiać efektowne stylizacje, których podstawą były materiały zdobione kolorowymi różami, liliami czy storczykami.

Ubrania zdobione tym motywem będą hitem nadchodzących miesięcy! O jaki wzór chodzi?

fot: od lewej - Dolce&Gabbana; Dolce&Gabbana, screen Instagram

4. Elegancka krata

Krata była najważniejszym wzorem sezonu jesień-zima 2017/2018, ale wszystko wskazuje, że to dopiero początek jej błyskotliwej kariery. W 2018 roku jest różnorodna i ma lżejszą formę. Do tej pory hitem była krata na szarym lub brązowym tle. Teraz eksperymentujemy z kolorami, sam wzór nie jest regularny (najczęściej ułożony pod wieloma kątami) i miksowany z paskami, grochami lub kwiatami.

Wiosną zapominamy o ramoneskach i bomberkach. Zamieniamy je na...

fot: od lewej - Adam Selman; screen Instagram; screen Instagram

5. Napisy i hasła z mocnym przesłaniem

Na topie są rzeczy z mocnymi hasłami i cytatami. W tym wypadku początków można szukać w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Tego rodzaju bunt jest oczywiście na miejscu i same planujemy kupić ciuch wyrażający nasze poglądy.

Minimalistyczne sukienki, bluzy, koszulki i kurtki z tego typu napisami będą modne również jesienią i zimą.

fot: od lewej - Gucci; Free

