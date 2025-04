Nowy sezon i nowe trendy? Nie do końca! Można się było spodziewać, że wiosną i latem 2017 wiele tendencji zostanie skopiowanych z poprzednich miesięcy, a nawet lat. Jest pewien powiew świeżości, ale większość wzorów doskonale znacie i zapewne macie je w swoich szafach.



Modne wzory wiosna-lato 2017



Przygotowałyśmy dla was krótkie zestawienie 5 najmodniejszych printów na sezon wiosna-lato 2017. Jeśli ubrania zdobione tymi deseniami mażecie już w swoich szafach, to oficjalnie możecie nazwać się trendsetterkami. Jeśli nie, to już dobrze wiecie, czego powinnyście szukać w sklepach by być na czasie.

1. Miksowanie

W miesiącach wiosenno-letnich modne będą różne wzory. Paski, kropki, grochy, wzory geometryczne, paisley i cała reszta. Bardzo ważne będzie ich łączenie. To właśnie jedna z najmocniejszych tendencji sezonu - łączenie pozornie do siebie niepasujących printów. Co wy na to?

Od lewej zdjęcia z pokazów ss17: Stella McCartney, Versace, Louis Vuitton - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

2. Pasiasta wiosna

W tym sezonie paski będą świętować swój renesans. Nie było chyba pokazu, na którym nie było pasków. Świetnie będą wyglądać w stylowym total looku, ale równie dobrze wypadną w miksie z innymi printami.

Oprócz przerysowanej formy, jak u Dolce & Gabbana, hitem będą paski inspirowane stylem retro, które zaprezentowała m.in. Miuccia Prada na wybiegu Miu Miu.

Od lewej zdjęcia z pokazów ss17: Dolce & Gabbana, Miu Miu, Stella McCartney, Giambattista Valli - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

3. Florystycznie

Tego trendu chyba nie musicie szukać na dnie szafy? Ku naszej i zapewne waszej radości wiosną i latem 2017 jednym z największych hitów będą kwiaty w każdej postaci. Oprócz klasycznych form, w tym sezonie można zauważyć kwiatowe dekoracje w opcji 3D.

Ten letni trend zostaje z nami na sezon jesień-zima 2017/2018!

Od lewej zdjęcia z pokazów ss17: Balenciaga, Emanuel Ungaro, Alexander McQueen, Gucci - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl.

4. Printy retro

Miuccia Prada pokochała styl lat 70. W swoich kolekcjach dla Prady i Miu Miu złożyła pokłon charakterystycznym wzorom, które na pierwszy rzut oka przywołują nam tamte czasy. Kolorowe, intensywne i przerysowane. Kochamy to!

Zdjęcia z pokazu Miu Miu i Prada - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

5. W kratkę

Krata w tym sezonie jest wielkim hitem. Na wybiegach topowych marek można było zobaczyć wariacje na jej temat. Wiosną i latem hitem będą wielkie kraty i małe kratki. Trend ten ma swoje korzenie w latach 70. Możecie zatem inspirować się stylizacjami swoich mam, pochodzącymi z tamtych lat ;)

Od lewej zdjęcia z pokazów ss17: Alexander McQueen, Acne, Maison Margiela, Celine - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

