Grochy nie są nowością, a mimo to, są jednym z najmodniejszych wzorów na sezon wiosna-lato 2014. Były modne też mijającej zimy, a więc z pewnością wiele z was ma je w swoich szafach. A jeśli nie, to wyszukałyśmy dla was modne ubrania i dodatki w kropki duże i małe.

Reklama

Kropki - jak je nosić by wyglądać zgrabnie?

Groszki pojawiały się na wielu pokazach mody. Między innymi u Ungaro, Sportmax, Burberry, Dolce&Gabbana, czy Alexandra McQueen. Kobiety jednak często boją się tego wzoru, uznając go za trudny i niekorzystny dla sylwetki. Jakie grochy wybierać?

Duże kropki i rzadko rozstawione - optycznie powiększają sylwetkę . Będą dobre dla bardzo smukłych dziewczyn, albo dla tych, które mają problem z dysproporcją sylwetki. Figury typu gruszka mogą je nosić na bluzkach, by zrównoważyły masywny dół.

i rzadko rozstawione - optycznie . Będą dobre dla bardzo smukłych dziewczyn, albo dla tych, które mają problem z dysproporcją sylwetki. Figury typu gruszka mogą je nosić na bluzkach, by zrównoważyły masywny dół. Małe kropki są uniwersalne i nie zrobią nic złego sylwetce. A te małe i oprócz tego gęsto rozstawione nawet wysmuklają bo przez intensywność wzoru, "oszukują" wzrok i nosząc je wydajemy suę mniejsze.

Reklama

Dowiedzcie się więcej o trendach na wiosnę 2014:

Najmodniejsze wzory na wiosnę 2014

Modne płaszcze na początek wiosny

Największe trendy nadchodzącego sezonu

Obejrzyjcie nasz przegląd ubrań i dodatków w kropki: