Modne wzory jesieni i zimy 2017/2018

Jeśli wybieracie się na zakupy, polecamy zwrócić uwagę na to, co będzie modne w następnych sezonach. W ten sposób zaoszczędzimy czas i pieniądze. Zatem dowiedzcie się jakie wzory będą hitem jesieni i zimy 2017/2018. Czy czekają nas same nowości, a może niektóre z tendencji będą jedynie powtórką?

1. z mocnym przesłaniem

Zarówno teraz, jak i w kolejnych miesiącach hitem będą hasła i cytaty z mocnym przesłaniem. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną na świecie, tego typu bunt jest jak najbardziej na czasie. Minimalistyczne koszulki, bluzy i sukienki z nadrukiem będą przewijać się w trendach jeszcze zimą przyszłego roku.

2. marzenia senne

Kolejnym hitem sezonu będą wzory niczym ze snów. Kwiaty, robale, łabędzie - wszystko w bardzo dziewczęcym stylu. Tajemnicze wzory, bajeczne i te jak z kalejdoskopu. Modnym printem będzie również warstwowanie tworzące niemal trójwymiarowe wrażenie.

3. propaganda

Podobnie, jak wcześniejsze hasła i cytaty, tak i ten trend jest z podwalinami w polityce. Toporne, prawdziwe i tak samo mocne. Inspirowane komunistyczną propagandą, socjalistycznym propagowaniem pracy. Inspiracje dla projektantów stanowią m.in. słynne plakaty.

4. geometryczne

Modne będą również wzory geometryczne. Proste cięcia, bardzo w stylu lat 60., ale i z wpływami futurystycznymi. Nieważnie, czy gra jest kolorem, czy wzorem - ważne jest złudzenie optyczne, które tworzy. Modne będą paski, trójkąty, kwadraty i wszystko z wiązana z geometrią.

5. kiczowate rodeo

Dziki Zachód powraca w nowej formie. Kowbojki, szerokie paski z klamrami, denim i skóra. Jednak jesienią i zimą 2017/2018 hitem będą kwiatowe wzory, naszywki i wszelkiego rodzaju kiczowate dodatki. Pastisz westernu w najlepszym wydaniu.

6. Powrót wielkiego Hollywood

Inspiracją dla tej tendencji były wielkie diwy Hollywood, ale i artystki, które kreowały ówczesną kulturę z Tamara Łempicką w roli głównej. Modne art deco przeniesione na tkaninę. Trend, który pokochają kobiety lubujące się w starym, wręcz dekadenckim stylu glamour.

7. Dzikie kombinacje

Jak wcześniej pisałyśmy minimalizm odchodzi w zapomnienie. Najgorętsze trendy są głośne, mocne i odważne. Tak właśnie jest i z tym. Szalone miksowanie printów, które pozornie ze sobą nie grają. Ekscentryczne połączenie motywów florystycznych z geometrycznymi. Wszystko różni się wielkością i intensywnością - całość jednak tworzy fantastyczną.

8. azjatycko

Jesienią 2017 stawiamy na azjatycką kulturę, która w modzie przejawia się jako kaligrafia. Tkaniny malowane w piękne wzory przypominające alfabet robią furorę na wybiegach topowych stolic. Zatem jeśli teraz w sklepach znajdziecie coś w tym stylu, kupujcie bez zawahania. Sprawdzi się to również zimą 2018 :)