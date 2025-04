Jesteśmy na dobrej drodze do prawdziwej zimy dlatego w moim miesięcznym zestawieniu znalazło się parę rzeczy, które nam ten okres ułatwią. Zamiast czapki proponuję modny beret, który znajdziecie w sklepach F&F, a do tego dopasowany kolorystycznie wełniany płaszcz Simple CP (szkoda, że nie jest tańszy!). W tej samej kolorystyce - buty sportowe. Świetnie wypadną w połączeniu z płaszczem i beretem. Kultowa marka Le Coq Sportif, jest jeszcze u nas mało popularna, dlatego trendsetterki do dzieła!

Reklama

Modne ubrania i dodatki na listopad 2014

Do mojego top 10 trafił również kołnierz - szal z futra polskiej marki Me & Bags. Można go wiązać na kilka sposobów. W River Island znalazłam fajne ponczo, które sprawdzi się jako narzutka w chłodne dni przy biurku, a w Topshopie piękne botki w wężowy motyw. Zaś z kolekcji PLNY Lala wybrałyśmy całuśną bluzę, którą nosi Agnieszka Szulim. Na koniec delikatny i elegancki zegarek Tous, piękna i modna torebka w pastelowym odcieniu od Sabriny Pilewicz (kochamy!), oraz prosty kardigan z Lidla z kolekcji Stockholm. Zapraszam na listopadowe zakupy!

Reklama

Więcej modowych hitów redakcji:

15 wyjątkowych marynarek na chłodne dni

Redaktor mody wybrała hity października

15 sukienek z Bonprix: wybór redakcji