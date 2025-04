Dawno zrezygnowałyśmy z zakupów na oślep! Nigdy nie idziemy na zakupy bez konkretnego planu i listy rzeczy, które chcemy kupić. Wcześniej przeglądamy oferty sklepów internetowych, żeby wiedzieć, czego możemy spodziewać się w butach stacjonarnym. Tak przygotowane, jesteśmy pewne, że nie ulegniemy żadnej pokusie, a w naszej szafie nie wyląduję kolejna para takich samych dżinsów.

Reklama

Rzeczy, które chcemy kupić na wyprzedaży!

Skompletowanie idealnej garderoby to wielkie wyzwanie. My staramy się (od kilku sezonów) przekształcić swoje szafy, ale niestety przed nami jeszcze bardzo długa droga. Jednak reguła, którą kierujemy się od dłuższego czasu zaczyna przynosić pierwsze rezultaty - w szafie panuje ład, a większość rzeczy do siebie pasuje. Jaka to zasada? Zawsze planujemy zakupy! A dokładniej mówiąc, nigdy nie chodzimy na zakupy po drodze z pracy, gdy czekamy na koleżankę, która się spóźniona lub na poprawę nastroju. Raczej staramy się wypatrzyć jakąś rzecz, która akurat jest nam potrzebna. Zrezygnowałyśmy również z kupowania dodatków (torebek, zegarków, okularów przeciwsłonecznych i biżuterii) w sieciówkach.

Mimo wielkich starań nie jesteśmy w stanie odmówić kupowania na sezonowych wyprzedażach. Na naszej liście znalazły się głównie klasyki, które będą modne również w kolejnych sezonach - beżowy płaszcz, czarna torebka, marynarka w kratę i szary sweter. Jednak nie mogłyśmy się oprzeć również kilku sezonowym hitom. Najbardziej zawrócił nam w głowie cekinowy top z H&M, kolorowe futerko Mango i szalona torebka Karla Lagerfelda.

Reklama

Więcej modnych ubrań i dodatków:

16 długich sukienek na studniówkę

To one będą największym hitem 2016 roku!

13 modnych czapek na mroźne dni