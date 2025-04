Przejrzałyśmy wiosenno-letnie oferty popularnych sieciówek i znalazłyśmy 12 nowości, które wyglądają na ultra drogie. W końcu wszystkie sklepy w tym stylu inspirują swoje kolekcje tym co pokazują na wybiegach kilka miesięcy wcześniej wielkie domy mody. A potem my maluczkie możemy w miarę niskich cenach ciuchy, które wyglądają jak te w ekskluzywnych butikach. Zatem co zwróciło naszą uwagę?

Reklama

Ubrania i dodatki z sieciówek

W oczy rzuciły nam się przede wszystkim dodatki z Zary. Torebka z imitacji skóry krokodyla wygląda jak słynny model Chanel zaś sandałki na słupku przypominają te, które w swoich kolekcjach ma np. Fendi. Do tego pudełkowa bluzka z Topshop czy płaskie buty i kapelusz z H&M to propozycje dla miłośniczek minimalizmu. Klasyki, ale na wysokim poziomie.

W naszej 12-tce znalazły się również spodnie i koszula z żabotem z C&A. Obie rzeczy wyglądają bardzo elegancko. Podobne ubrania znajdziecie na wybiegach np. Gucci. Oprócz tego zakochałyśmy się w koktajlowej sukience z F&F. Modelująca sylwetkę kreacja na pewno nie wygląda jak sieciówkowy zakup. Podobnie jak buty z Aldo. Sandały w tym stylu kupicie m.in. u Gucci czy Ralpha Laurena.

W naszym zestawieniu znalazły się również espadryle Gioseppo. Paski i cekinowa aplikacja przypominają nam propozycje np. od Michaela Korsa. A na koniec ozdobna marynarka H&M w stylu Marni i bluzka z czarną wstążką również z tej sieciówki. Zresztą zobaczcie same!

W galerii znajdziesz również kapelusz damski, który pasuje do letniej sukienki.

Reklama

Więcej modowych hitów:Nowy trend - stanik noszony na top? Do bikini zrewolucjonizuje modę plażową? 15-latka została twarzą Chanel?!