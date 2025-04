Frędzle są wciąż modne, w końcu wiosną i latem można totalnie poszaleć z modą. W nadchodzących miesiącach, a szczególnie tych wakacyjnych największym hitem będą powłóczyste sukienki i kimona ozdobione frędzelkami. Elegancko, ekstrawagancko i szykownie. Noszą się tak największe gwiazdy, nie tylko w ekskluzywnych kurortach, ale również na miejskich wybiegach mody.

Wiosną i latem 2014, największą fanką frędzli jest sama Kate Moss. Brytyjska gwiazda właśnie na frędzlach oparła swoją najnowszą i niestety bardzo kosztowną kolekcję dla sieciówki Topshop. Sukienki z frędzlami, topy w stylu lat 90., oraz dodatki to świetne rozwiązanie również na festiwalowe stylizacje. Niech się dzieje!

1 z 30 Kimono z frędzlami F&F, cena ok. 129 zł

2 z 30 Kurtka z frędzlami Kate Moss dla Topshop, cena ok. 1500 zł

3 z 30 Letnie kozaki z frędzlami Loft37, cena ok. 650 zł

4 z 30 Tunika z frędzlami F&F, cena ok. 59 zł

5 z 30 Torba z frędzlami River Island, cena ok. 500 zł

6 z 30 Torba z frędzlami Topshop, cena ok. 250 zł

7 z 30 Kimono z frędzlami New Look, cena ok. 279 zł

8 z 30 Kimono z frędzlami River Island, cena ok. 200 zł

9 z 30 Kimono z frędzlami River Island, cena ok. 169 zł

10 z 30 Naszyjnik z frędzlami New Look, cena ok. 79 zł

11 z 30 Bransoletka z frędzlami New Look, cena ok. 29 zł

12 z 30 Spódnica z frędzlami Robert Kupisz, cena ok. 2000 zł /Mostrami.pl

13 z 30 Kimono z frędzlami New Look, cena ok. 149 zł

14 z 30 Kimono z frędzlami River Island, cena ok. 229 zł

15 z 30 Letnie kozaki z frędzlami Loft37, cena ok. 650 zł

16 z 30 Sukienka z frędzlami Topshop, cena ok. 200 zł

17 z 30 Top z frędzlami ByDanie, cena ok. 459 zł /Zalando.pl

18 z 30 Marynarka z frędzlami Kate Moss dla Topshop, cena ok. 1000 zł

19 z 30 Góra od kostiumu z frędzlami River Island, cena ok. 69 zł

20 z 30 Narzutka z frędzlami New Look, cena ok. 249 zł

21 z 30 Torba z frędzlami River Island, cena ok. 400 zł

22 z 30 Torba z frędzlami New Look, cena ok. 79 zł

23 z 30 T-shirt z frędzlami Topshop, cena ok. 150 zł

24 z 30 Kimono z frędzlami H&M, cena ok. 129 zł

25 z 30 Naszyjnik z frędzlami New Look, cena ok. 39 zł

26 z 30 Sukienka z frędzlami Natalia Jaroszewska, cena ok. 2300 zł /Mostrami.pl

27 z 30 Kimono z frędzlami H&M, cena ok. 279 zł

28 z 30 Letnie kozaki z frędzlami Loft37, cena ok. 650 zł

29 z 30 Torba z frędzlami River Island, cena ok. 229 zł