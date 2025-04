Już od dawna cekiny, ćwieki i dżety weszły do codziennej garderoby. A jeszcze kilka lat temu błyskotki w tym stylu zarezerwowane były dla subkultur, oraz na czas karnawału. Dlatego też bez pardonu nosimy je zarówno do szkoły, na randkę czy do pracy. Mamy dla was przegląd nowinek z polskich sklepów, których ceny zaczynają się już od 19 złotych!

Reklama

Modne ubrania z cekinami na jesień i zimę

W naszej galerii znajdziecie przegląd bluzek, sukienek i spódnic ozdobionych cekinami. Nasze ulubione itemy z zestawienia to przede wszystkim joggersy z cekinami z F&F, czarny, ozdobny bomber z New Looka, sukienki z Topshopa i bluzki z przeźroczystymi blaszkami z Top Secret. A co podoba się wam najbardziej?

Reklama

Więcej modnych ubrań na nadchodzące sezony:

Przegląd dwurzędowych marynarek

Ultra wysokie kozaki na jesień 2014

Dzianinowe sukienki z nowych kolekcji