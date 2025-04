Już nie możemy doczekać się cieplejszych wiosennych dni. Jednym z powodów są oczywiście, również najnowsze trendy, które będziemy mogły wprowadzić do codziennych stylizacji. Aby chodź odrobinę zbliżyć się do tej wyczekiwanej pory roku, postanowiłyśmy stworzyć listę trendów, które z powodzeniem możemy nosić już teraz.

1. Koszula nocna w innym wydaniu

Najmodniejsza sukienka w sezonie wiosna-lato 2016 to ta przypominająca koszulę nocą. Jednak pamiętajcie, że to model zarezerwowany jedynie na wieczór. Najlepiej, jeżeli na ramiona zarzucicie żakiet lub bolerko.

fot: Area/FREE; 1. sukienka Stradivarius, cena, ok. 89,90 zł; 2. sukienka Mango, cena, ok. 229 zł

2. Coś pomarańczowego

W nadchodzącym sezonie w szafie każdej modnej dziewczyny powinno znaleźć się coś pomarańczowego.

fot: Altuzarra/FREE; 1. płaszcz Mohito, cena, ok. 229,99 zł; 2. sweter Zara, cena, ok. 139 zł; 3. koronkowa spódnica H&M, cena, ok. 229 zł

3. Kwiatowy zawrót głowy

Florystyczne motywy powracają do nas bardzo często. Zwiewne sukienki zdobionych tym wzorem możecie nosić już teraz. Z kozakami na obcasie i grubym swetrem do połowy uda stworzą zgrany duet na przełom sezonów.

fot: Andrew GN/FREE; 1. sukienka Topshop, cena, ok. 240 zł; 2. sukienka H&M, cena, ok. 129 zł

4. Paski, paski, paski...

Wiosną zapominamy o paskach w marynarskim stylu. W nadchodzącym sezonie będą modne te w tęczowym wydaniu.

fot: Alice Olivia/FREE; 1. sweter H&M, cena, ok. 149 zł, 2. spódnica Topshop, cena, ok. 210 zł; 3. sukienka Zara, cena, ok. 139 zł

5. Szczypta ekstrawagancji

Ekstrawaganckie buty na obcasie to hit wiosny 2016 - im będą dziwniejsze, tym lepiej. My jesteśmy zakochane w pomarańczowych klapkach na złotym obcasie. Prawda, że są piękne?

fot: Fendi/FREE; 1. buty na obcasie Mango, cena, ok. 189 zł; 2. klapki Zara, cena, ok. 229 zł; 3. czółenka Zinda, cena, ok. 629 zł (Zalando.pl)

6. Najmodniejsza kurtka sezonu

To chyba nasz ulubiony trend na nadchodzący sezon. Bomber tak naprawdę możecie nosić przez cały rok. Jesienią i zimą go dżinsów i botków na obcasie. Wiosną do ołówkowej spódnicy i trampek, a latem do dżinsowych szortów.

fot: Armani Prive/FREE; 1. bomber w kwiaty Zara, cena, ok. 199 zł; 2. złoty bomber Topshop, cena, ok. 300 zł

7. Box bag

Kochamy takie torebki! Nie są duże, można przewiesić je przez ramię i wrzucić do niej najbardziej potrzebne drobiazgi. Jeżeli nie musicie mieć przy sobie całego domu, taka torebka będzie w sam raz.

fot: Altuzarra/FREE; 1. torebka Karl Lagerfeld, cena, ok. 1739 zł; 2. czarna torebka Zara, cena, ok. 139 zł; 3. pastelowa torebka Zara, cena, ok. 139 zł

