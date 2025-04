Przeglądając najnowsze kolekcje na wiosnę i lato 2014 wybrałyśmy 20 rzeczy, które z chęcią znalazłybyśmy w swoich szafach. W naszym zestawieniu znalazło się kilka ubrań i dodatków z polskimi metkami. Piękna sukienka w kratę marki Bizuu, która sprawdzi się doskonale podczas wiosennych imprez, czy randek. Tunika z "13-stką" od Paprocki & Brzozowski, modne torebki Sabriny Pilewicz w wiosennych kolorach oraz trendy buty z frędzlami od Loft37.

W naszej szczęśliwej 20-stce znalazło się również miejsce na sieciówki. Modna bandamka z New Yorkera to świetny dodatek w rockowym stylu. Do tego biała ramoneska z Mango, brązowe, ażurowe botki z Zary i sexy look gotowy. A na koniec boskie nowości z wiosennej kolekcji H&M. Biała koszula z żabotem to must-have. Zaś czarna tunika z frędzlami to koszt 999 złotych...dlatego może poczekamy do wyprzedaży?

Zobaczcie więcej hitów na wiosnę:

Zajrzycie do naszej galerii z wiosennym must-have modowym: