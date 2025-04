Nie trzeba nikogo przekonywać, że krata to jeden z ponadczasowych wzorów. Nigdy nie wychodzi z mody! Znajdziecie ją zarówno na spodniach, płaszczach, koszulach i sukienkach.

Modna kratka

Jesienią nosimy dużą kratę, która jest najczęściej w odcieniach czerni i bieli. Taki duet idealnie sprawdzi się w biurze, a przy odpowiednich dodatkach także w czasie spotkania z przyjaciółmi. Wolicie klasykę w stylu country, czyli połączenie czerwieni z brązem? Bez obaw, również znajdziecie coś dla siebie!

Poznaj hit jesieni 2014

Najmodniejsze bluzy na początek jesieni

Hit! Płaszcze na jesień

1 z 35 Płaszcz, River Island, cena, ok. 400 zł

2 z 35 Bluzka, River Island, cena, ok. 175 zł

3 z 35 Szalik, Topshop, cena, ok. 80 zł

4 z 35 Koszula, Sinsay, cena, ok. 49,99 zł

5 z 35 Buty, New Look, cena, ok. 85 zł

6 z 35 Sukienka, Topshop, cena, ok. 225 zł

7 z 35 Koszula, River Island, cena, ok. 140 zł

8 z 35 Płaszcz, Topshop, cena, ok. 375 zł

9 z 35 Szorty, River Island, cena, ok. 150 zł

10 z 35 Bluza, House, cena, ok. 69,99 zł

11 z 35 Sweter, House, cena, ok. 99,99 zł

12 z 35 Sukienka, River Island, cena, ok. 250 zł

13 z 35 Marynarka, Sinsay, cena, ok. 79,99 zł

14 z 35 Spódnica, Sinsay, cena, ok. 49,99 zł

15 z 35 Płaszcz, Topshop, cena, ok. 420 zł

16 z 35 Koszula, Sinsay, cena, ok. 59,99 zł

17 z 35 Marynarka, Topshop, cena, ok. 300 zł

18 z 35 Sukienka, Topshop, cena, ok. 225 zł

19 z 35 Spodnie, House, cena, ok. 49,99 zł

20 z 35 Spódnica, Topshop, cena, ok. 190 zł

21 z 35 Sukienka, New Look, cena, ok. 100 zł

22 z 35 Spódnica, House, cena, 79,99 zł

23 z 35 Portfel, House, cena, ok. 39,99 zł

24 z 35 Płaszcz, Topshop, cena, ok. 350 zł

25 z 35 Baleriny, House, cena, ok. 49,99 zł

26 z 35 Bluzka, Topshop, cena, ok. 125 zł

27 z 35 Bluzka, New Look, cena, ok. 50 zł

28 z 35 Sukienka, New Look, cena, ok. 85 zł

29 z 35 Spodnie, Topshop, cena, ok. 225 zł

30 z 35 Bluzka, New Look, cena, ok. 85 zł

31 z 35 Sukienka, House, cena, ok. 99,99 zł

32 z 35 Sukienka, Topshop, cena, ok. 225 zł

33 z 35 Torba, House, cena, ok. 119,99 zł

34 z 35 Spodnie, Sinsay, cena, ok. 39,99 zł