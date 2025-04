Mamy coś dla fanek włoskiego stylu, które my same te uwielbiamy! Zachwycone nową kolekcją od Dolce&Gabbana przygotowałyśmy dla was zamienniki do jednej ze stylizacji pokazowych. Wszystkie w niskich cenach, ze znanych sieciówek!

Złoto i granat - cudowne połączenie

Dlaczego tak bardzo podoba nam się ten look z pokazu? Bo granat i złoto to fantastyczne połączenie kolorystyczne. Granat jest grzeczny, wręcz aż galowy, a złoto wyjściowe i odważne. Razem tworzą bardzo udany duet. Oprócz tego, trochę dostosowałyśmy ten zestaw do polskich realiów, aby dało się w nim wyjść na ulicę. Bluzkę pozbawiłyśmy złotych wzorów i odjęłyśmy złotą opaskę na włosach. Cała reszta będzie idealna chociażby na letnią imprezę!

Zobaczcie, gdzie znalazłyśmy zamienniki do looku od Dolce&Gabbana: