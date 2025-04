Niestety, w naszym klimacie nic nie jest pewne i nawet po najgorętszych dniach przychodzą czasem te chłodne. Właśnie wtedy zastanawiamy się, co na siebie włożyć. Ciepłe ubrania kojarzą nam się z burą jesienią. A typowo, letnie, jasne są za chłodne. Nasza odpowiedź to stylizacja warstwowa.

Stylizacje "na cebulkę" wciąż są hot!

Stary, dobry sposób ubierania się "na cebulkę" sprawdzi się w tej sytuacji znakomicie! Właśnie dlatego tak przypadł nam do gustu styl z pokazu Paul & Joe. To połączenie mody letniej z jesienną warstwowością. Zamiast wskakiwać w szary sweter i ciemne spodnie, warto ubrać się w jasne, wesołe kolory. Dżinsowa koszula, biała bluza i spódnica midi będą tu idealne! Zobaczcie nasze zamienniki do looku od Paul & Joe.

