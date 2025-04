Dżinsowe sukienki kojarzą sie raczej z luzem i typowo weekendowym stylem. Często nosimy je do trampek, pozbawiając wszelkich dodatków. Ale to nie jedyny sposób na denimową mini. Podpatrzyłyśmy styl z pokazu House of Holland, który niesamowicie przypadł nam do gustu!

Dżinsowa sukienka bardziej fashion

Okazuje się, że nawet zwykła dżinsowa sukienka może wyglądać "fashion". Na pokazie House of Holland, nabrała kobiecości i charakteru za sprawą złotego naszyjnika-łańcucha, niebieskich "lustrzanek", a nawet pomysłowego make-upu i manicure`u z modnym białym lakierem do paznokci. Do denimowej mini, modelka nosiła sandałki z cienkimi paseczkami w panterkowy wzór. My zamieniamy go na wzór wężowy. Jest stylowo, choć nadal niezobowiązująco!

Styl idealny na letnie party

