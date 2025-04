35-letnia Dorota Czaja pojawił się w miniony weekend na premierze musicalu Barbie Rockowa Ksieżniczka. Gwiazda, którą ciężko przyłapać na modowej wpadce, znów nas nie zawiodła. Tym razem wybrała casualową, dziewczęcą stylizację, którą uzupełniła modnymi dodatkami. Taki prosty, letni zestaw możesz stworzyć, zaglądając do naszej galerii. Znajdziesz tam ubrani i dodatki inspirowane stylem gwiazdy!

Ubierz się jak Dorota Czaja

Podobną białą sukienkę z krótkimi rękawami udało się nam znaleźć wśród propozycji marki Topshop. Dodałyśmy do niej wygodne sandałki na płaskiej podeszwie z kolekcji Solo Femme i kultową torebkę w metalicznym odcieniu od polskiej projektantki - Sabriny Pilewicz. Do tego jeszcze tylko kobiecy makijaż. Tym razem postawiłyśmy na delikatny lakier do paznokci w cielistym odcieniu i czarny eyeliner - czarna kreska to seksowny akcent, który doda stylizacji odrobinę pikanterii.

