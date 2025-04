Sylwester to okazja kiedy naprawdę możemy się wystroić, jednak to wcale nie usprawiedliwienie żeby kupować cały look. Mamy dla was kilka tańszych i droższych propozycji, które mogą urozmaicić wasze zestawy tak by naprały karnawałowego smaczku. Na pewno w szafie znajdziecie czarne legginsy, czy top, a żeby ten prosty komplet zyskał imprezowej wydźwięku możecie go połączyć z ekstrawaganckim żakietem z cekinami, jak na przykład ten z Topshop, czy H&M.

Modne ubrania na Sylwestra 2015

Jeśli zaś nie chcecie kupować ubrań ten sam komplet, czy małą czarną sprzed kilku sezonów urozmaićcie szalonymi dodatkami. Sandałki z piórkami, czy niewielka kopertówka z F&F czy designerska od Sabriny Pilewicz sprawi, że każdy look będzie wyjątkowy. Innym pomysłem jest wyjątkowy pasek. Czarny total look ze złotą ozdobą od razu zyska sylwestrowego smaczku. Zobaczcie, co proponujemy w tym sezonie!

