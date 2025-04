Do Sylwestra mamy jeszcze chwilę, ale wiele z was na pewno już teraz zastanawia się co założyć tej nocy. Najprostszym rozwiązaniem jest czerń i ponadczasowe cekiny. Dlatego też przygotowałyśmy niewielkie zestawienie ubrań ze znanych sieciówek, które doskonale wpasują się w klimat imprezy noworocznej.

Reklama

Modne ubrania z cekinami na Sylwestra 2015

Jeśli nie chcecie ubrać się od stóp do głów w połyskujące cekiny postawcie na jeden stylowy akcent. Oprócz sukienek wysadzanych błyszczącymi blaszkami wybierzcie spódnicę lub bluzkę. W końcu co za dużo to niezdrowo. A jeśli na co dzień unikamy tego typu stylizacji, tej nocy możemy zaszaleć. Zgadzacie się?

Reklama

Więcej modnych hitów na czas świąteczny:

23 modowe gadżety na świąteczne prezenty

Prezenty gwiazdkowe do 200 złotych

Przegląd świątecznych swetrów