Chociaż pogoda może wydawać się niezbyt sprzyjająca, to na pewno wiele z was wybiera się w góry na narty, czy deskę. Czy to w Polsce, czy zagranicą, na stoku również musimy wyglądać modnie i na czasie. W związku z tym sprawdziłyśmy ostatnie zdjęcia gwiazd, które niedawno bawiły w zimowych kurortach. Jak zimą ubierają się gwiazdy w sezonie narciarskim 2013/2014?

Największą uwagę przykuwa czerwona kurtka z kapturem ozdobionym futrem. W tym stylu nosi się na stoku: Paris Hilton, Gwen Stefani i Pixie Lott. Na większą elegancję stawia Mariah Carey, a na typowo sportowy look Delta Goodrem i Rosie Huntington Whiteley. A jak wyglądają inne gwiazdki? Zobaczcie jak ubierać się na stok w stylu gwiazd.

