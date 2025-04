Modne ubrania i dodatki

Przed nami kolejny rok i kolejne trendy. A, że jesteśmy już po wszystkich pokazach na wiosnę i lato 2017 możemy powiedzieć wam już teraz jakie ubrania i dodatki będą największymi hitami. Od razu podpowiadamy, że na pewno większość z nich znacie i na pewno niektóre już macie w swoich szafach. Zatem, co będzie modne w przyszłym roku?

1. ekstrawaganckie rękawy

Tendencja, którą znamy już od jakiegoś czasu będzie równie gorąca w następnych kwartałach. Bluzki z żabotami i kokardami wciąż są modne, jednak w 2017 przeważać będą modele z ozdobnymi rękawami. Rozszerzane, wyszywane, inkrustowane. Będzie się działo!

2. dżinsy vintage

W tym roku hitem będą odgrzewane starocia. Spodnie po mamie, po tacie i straszym bracie. Oczywiście modele mom's jeans czy boyfriendy będą wciąż modne, ale w 2017 nosimy ORYGINAŁY z dawnych lat wyciągnięte ze strychu. Nie inspirowane zeszłymi dekadami. Co wy na to?

3. bieliźniane sukienki

Kolejny trend, który dobrze już znacie. Jak widać moda wciąż kocha lata 90. A my wciąż będziemy nosić sukienki bieliźniane na cienkich ramiączkach. Seksownie na gołe ciało - do wysokich kozaków lub w stylu Beverly Hills 90210 na biały t-shirt.

4. golfy

Wysokie kołnierze i przerysowane golfy będą najmodniejszym wykończeniem swetrów. Modele z dekoltami na jakiś czas możemy wrzucić na dno szafy. Uwaga! Modele swetrów z golfami będziemy nosić nawet latem ;)

5. buty bez pięty

Te również były modne już zeszłej wiosny, ale w tym roku wracają ze zdwojoną mocą. Klapki płaskie i te na obcasach. W wolnym tłumaczeniu zaczyna się je u nas nazywać mułkami od angielskiego określenia mules.

6. Odważne t-shirty

Koszulki z nadrukami i hasłami są hitem. Im bardziej odważne, tym lepiej. Przyszły czasy, kiedy moda po raz kolejny musi pomóc ludziom wyrażać siebie i swoje poglądy - przede wszystkim polityczne. Odważycie się?

7. Komplety kolczyków

Jeśli kolczyki to tylko w kompletach. Ktoś jeszcze ma przekute uszy w kilku miejscach, jak w czasach podstawówki? Teraz wracamy do korzeni i nosimy szalone komplety ozdób do uszu. Co wy na to?

8. Piny i naszywki

Kolejny relikt z lat 80. Piny i naszywki są wciąż hitem i wciąż bawimy się nimy, jak w 2016. W tej kwestii nic się nie zmienia, może tylko intensywność. Im więcej, tym lepiej!

9. neutralne kolory

Paleta neutralnych kolorów, nude, kamelowych i całej reszty. Kochamy ciepłe, eleganckie, delikatne odcienie, które wiosną i latem będą wyglądały ultra seksownie.