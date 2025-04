Czas bardzo szybko mija, a my znów rozpoczynamy nowy sezon. Jesienne ubrani i dodatki już na dobre rozgościły się na sklepowych półkach, więc to najwyższy czas, aby zaprezentować wam pierwsze propozycje z najnowszych kolekcji znanych i lubianych przez was marek odzieżowych.

Ubrania i dodatki na jesień 2015

Przeważnie wybieramy ubrania i dodatki w stonowanych kolorach - tym razem postanowiłyśmy kolorystycznie zaszaleć. Nasze serce skradł różowy płaszcz marki Simple - klasyczny krój doskonale wygląda w intensywnym kolorze, spodobała się nam również czerwona spódnica Mohito - stworzy zgrany duet ze skórzaną kurtką i eleganckimi szpilkami, żółta sukienka z Zary - będzie nam przypominała o letnich miesiącach, a pomarańczowy kapelusz z C&A - będzie doskonałym uzupełnieniem monochromatycznych stylizacji.

Oczywiście nie zapomniałyśmy o naszej ukochanej czerni i szarościach. Ponadczasowy płaszcz z paskiem na wysokości talii (Mango) stanie się zapewne podstawą wielu jesiennych zestawów. Lubicie luźniejsze ubrania? Wybierzcie model oversize, który znajdziecie w C&A.

W sezonie jesień-zima 2015/2016 nadal króluje zamsz i lata 70. Dlatego w naszym zestawieniu znalazła się ramoneska i pojemna torba wykonana z tego rodzaju skóry. To co? Czas na zakupy?

